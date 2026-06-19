Preußen Münster empfängt Southampton: Stadion-Jubiläum und Ostkurven-Einweihung

Anlässlich des 100-jährigen Stadionjubiläums und der Einweihung der neuen Ostkurve bestreitet Preußen Münster ein Freundschaftsspiel gegen den englischen Traditionsklub FC Southampton. Mit dem gebürtigen Münsteraner Caspar Jander steht ein ehemaliger Preuße im Fokus. Zudem gibt es personelle Veränderungen: Oliver Batista-Meier wechselt in die Bundesliga.

Der gebürtige Münsteraner Caspar Jander spielt am 1. August mit seinem England-Klub FC Southampton an der Hammer Straße. Noch genau sieben Wochen sind es, ehe die neue Drittliga-Saison beginnt.

Doch für die Fans der Schwarz-Weiß-Grünen wird diese lange Wartezeit zumindest durch einen echten Leckerbissen versüßt. Gleich zwei interessante Spiele an nur einem Tag erwarten Münsters Fußballfreunde am 1. August. Wenn die offizielle Saison-Eröffnung mit dem 100-jährigen Stadion-Geburtstag sowie der Einweihung der neuen Ostkurve, die künftig das atmosphärische Herzstück der Heimspielstätte bildet, gefeiert wird.

Als hochkarätigen Gegner empfängt die Mannschaft von Chefcoach Thomas Wörle zur Generalprobe ab 15 Uhr den englischen Zweitligisten Southampton FC. Die Saints, gegründet 1885, gehören zu den traditionsreichsten Vereinen der Insel und konnten 1976 mit dem Gewinn des FA Cups ihren bislang größten Erfolg verbuchen. Ihre jüngere Vergangenheit kann sich ebenfalls sehen lassen. So spielten die Südengländer, die zuletzt 2025 aus der Premier League abstiegen, noch bis 2017 in der Europaliga.

Auch aktuell stehen spannende Spieler in ihren Reihen. Mit Caspar Jander sogar ein waschechter Münsteraner. Der talentierte Mittelfeldspieler kommt aus der Preußen-Jugend, ehe er den Weg über den MSV Duisburg und den 1. FC Nürnberg ins Profi-Geschäft wählte.

Von den Clubberern wechselte Jander schließlich im Vorsommer für eine Ablöse von 12 Millionen Euro nach Southampton, wo er unter dem deutschen Trainer Tonda Eckert sofort zur Stammkraft wurde. 32 Startelf-Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage lautet seine Bilanz der abgelaufenen Saison. Mit Innenverteidiger Joshua Quarshie aus Hoffenheim und Leo Scienza, der bis vor einem Jahr für Heidenheim am Ball war, stehen zwei weitere Ex-Bundesliga-Profis im Aufgebot. Das wiederum weist insgesamt einen Marktwert von satten 185,05 Millionen Euro auf.

Zum Vergleich: Die Preußen werden mit 17,53 Millionen Euro gelistet. Preußens Neu-Coach Thomas Wörle erwartet seine Mannschaft am 28. Juni zur ersten öffentlichen Trainingseinheit auf dem Platz. In der Vorbereitung sind vier Testspiele angesetzt.

Sobald diese Partie abgepfiffen ist, tritt die U23 der Adlerträger zum Testspiel gegen Oberligist Viktoria Hamburg an. Ein geschichtsträchtiges Duell. Am 12. Juni 1926 war die Viktoria der erste Preußen-Gegner im damals nagelneuen Stadion an der Hammer Straße.

Für das Erstrunden-Spiel im Westfalenpokal bei Oberligist SpVgg Vreden gibt es zwar noch kein ganz konkretes Datum. Voraussichtlich wird es jedoch erst Mitte August, nach dem Liga-Start, ausgetragen. Oliver Batista-Meier erhält in Paderborn die Möglichkeit, sich künftig in der Bundesliga zu beweisen. Unterdessen hat Mittelfeld-Dribbler Oliver Batista-Meier seinen Medizincheck beim SC Paderborn problemlos überstanden.

Er erhält bei den Ostwestfalen einen Drei-Jahres-Vertrag, ist damit neben Jano ter Horst der zweite Preuße, der trotz des Zweitliga-Abstiegs in die Bundesliga aufsteigt. Paderborn wird den Wechsel zeitnah auch offiziell bekannt geben





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