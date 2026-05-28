Preußen Münster im Umbruch: Neun Abgänge und die Suche nach neuem Kader

Zweitliga-Absteiger Preußen Münster muss nach dem Abstieg in die 3. Liga einen großen Umbruch bewältigen. Neun Spieler haben bereits ihren Abschied angekündigt, weitere vier erhalten möglicherweise keine neuen Verträge. Die sportliche Leitung arbeitet unter Hochdruck an einem neuen Kader, muss aber auch Rückschläge wie den verlorenen Abwehrchef Paul Jaeckel kompensieren. Gleichzeitig werden erste Neuzugänge wie Elias Löder und Mika Stuhlmacher gehandelt.

Der Abstieg in die 3. Liga bedeutet für Preußen Münster einen umfassenden Neuaufbau. Gleich neun Spieler aus dem Kader der abgelaufenen Zweitliga-Saison haben bereits ihren Abschied erklärt, darunter Yassine Bouchama, Niko Koulis, Charalambos Makridis und Lars Lokotsch.

Bei vier weiteren Akteuren, namentlich Lukas Frenkert, Paul Jaeckel und zwei nicht namentlich genannte Spieler, laufen die Verträge aus. Der Verein hat zwar grundsätzliches Interesse an einer Weiterbeschäftigung signalisiert, jedoch zu deutlich reduzierten Bezügen. Das Quartett hat sich Bedenkzeit erbeten, doch die sportliche Leitung macht klar: Irgendwann ist die Tür zu. Die Vergangenheit zeigt, dass zu langes Zögern fatale Folgen haben kann.

Das Paradebeispiel ist Lukas Frenkert. Der Innenverteidiger und Eigengewächs erhielt im vergangenen Winter ein Angebot zur Vertragsverlängerung, zögerte aber, da er nach einer starken Vorrunde auch andere Zweitliga-Anfragen hatte und unklar war, ob Münster die Klasse halten würde. Als er schließlich unterschreiben wollte, zogen die Preußen das Angebot zurück, weil sie mit Antonio Tikvic und Paul Jaeckel bereits Ersatz verpflichtet hatten. Frenkert wechselte daraufhin zu Eintracht Braunschweig.

Diese klare Gangart kündigt der Verein auch für den aktuellen Umbruch an. Sportdirektor Jan Uphues und Sport-Geschäftsführer Ole Kittner arbeiten mit Hochdruck am neuen Drittliga-Kader und wollen bis zum Start der Sommer-Vorbereitung Ende Juni einen Großteil der Mannschaft beisammen haben. Besonders bitter: Der vertragslose Abwehrchef Paul Jaeckel, der Champions-League-Erfahrung mit Union Berlin vorweisen kann, hofft weiter in der 2. Liga zu spielen.

Sollte das scheitern, will er mit den Münsteranern sprechen. Doch auch hier gilt: Wenn es zu spät ist, ist die Tür zu. Unterdessen werden erste Neuzugänge konkret. 攻击的 offensive Mittelfeldspieler Elias Löder (26) vom SSV Ulm, der ablösefrei verfügbar ist und unter dem neuen Cheftrainer Thomas Wörle bereits eine starke Saison spielte (37 Einsätze, 10 Tore, 3 Assists), steht auf der Liste.

Bereits fix ist Mika Stuhlmacher (23) vom SV Meppen. Zudem gelten Stürmer des 1. FC Köln (ausgeliehen an den VfB Stuttgart II) als heiße Kandidaten. Sportdirektor Uphues rechnet mit weiteren Entscheidungen bereits in der kommenden Woche





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