Preußen Münster im Westfalenpokal gegen BSV Schüren ohne Mees und Batmaz

Preußen Münster empfängt im Westfalenpokal den BSV Schüren, Joshua Mees und Malik Batmaz fehlen verletzt. Trainer Thomas Wörle setzt auf seine Stammelf.

Im Viertelfinale des Westfalenpokal s empfängt Drittligist Preußen Münster am Mittwochabend um 19.30 Uhr im LVM-Stadion den BSV Schüren. Der Dortmunder Stadtteilclub spielt in der Westfalenliga und ist somit drei Ligen unterhalb des Regionalgegners einzuordnen. Trotz des klaren Klassenunterschieds gilt die Partie für die Preußen als Pflichtaufgabe, die nach zuletzt schwachen Ergebnissen auch Selbstvertrauen zurückbringen soll.

Die Ausgangslage ist angespannt. In den vergangenen sieben Ligaspielen gab es für Preußen Münster fünf Niederlagen. Chefcoach Thomas Wörle erkennt trotz der Ergebnisse deutliche sportliche Fortschritte in seinem Team und will diese im Pokalspiel vertiefen.

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Thomas Wörle setzt im Pokal auf Stammelf

Trainer Thomas Wörle kündigt an, dass es im Pokalspiel gegen Schüren keine große Rotation geben wird. Er will, dass sich die Abläufe im Team festigen und die Mannschaft weiter zusammenwächst. Ein Sieg soll den angeknacksten Glauben der Mannschaft an die eigene Stärke wieder aufbauen.

Für Spieler, die zuletzt eher in der zweiten Reihe standen, bedeutet diese Vorgabe, dass sie auf Einsatzminuten gegen Schüren wohl verzichten müssen. Wörle hat seine Haltung bereits öffentlich gemacht, weshalb die Aufstellung weitgehend auf die etablierten Kräfte zugeschnitten sein dürfte.

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Joshua Mees und Malik Batmaz fehlen gegen Schüren

Der Offensivspieler Joshua Mees (30) und Malik Batmaz (26) stehen dem Trainer für das Pokalspiel nicht zur Verfügung. Beide verletzten sich beim 1:2 im Heimspiel gegen den MSV Duisburg und sollen deshalb geschont werden.

Bei Malik Batmaz handelt es sich laut Verein wohl um leichte muskuläre Probleme, die zeitnah ausgestanden sein dürften. Batmaz kehrte erst nach einer einjährigen Zwangspause nach einem Kreuzbandriss zurück. Bei Joshua Mees könnte die Genesung hingegen etwas länger dauern, da auch er über muskuläre Beschwerden klagt.

Sportdirektor Jan Uphues (38) wollte sich zum Ausfall von Joshua Mees nicht festlegen. Er äußerte den Wunsch, dass Mees bis zum Ende der Länderspielpause wieder vollumfänglich zur Verfügung steht.

Marvin Schulz junior hofft auf Pokal-Comeback

Marvin Schulz junior (22) hat durch die Ausfälle von Mees und Batmaz gute Chancen auf seine Rückkehr in den Kader. Der junge Stürmer war zuletzt überraschend nicht nominiert worden, unter anderem weil die Rückkehr von Batmaz ins Training den Angriff bereits gut besetzt hatte.

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Schulz hatte bereits im Achtelfinale des Verbandspokals gegen den Oberligisten SSV Buer groß aufgetrumpft. Beim 10:0 gelang ihm in den ersten 22 Minuten ein lupenreiner Hattrick, später erzielte er noch einen weiteren Treffer und kam damit auf vier Tore. Zuvor hatte er beim 2:1-Sieg in Stuttgart als Doppeltorschütze auf sich aufmerksam gemacht.

Geschäftsbericht und nächste Spiele im Überblick

Preußen Münster schloss die Saison 2025/2026 laut Geschäftsbericht trotz des sportlichen Abstiegs mit einem Plus von 30.000 Euro ab. Das Eigenkapital stieg auf 9,18 Millionen Euro, der Gesamtumsatz lag bei knapp 31 Millionen Euro. Mehr als 21.000 verkaufte Trikots und ausverkaufte Heimspiele trugen zu diesen Zahlen bei.

Für die laufende Drittliga-Saison ist der Verein nach eigenen Angaben finanziell gut aufgestellt, dennoch wird ein Verlust in Millionenhöhe erwartet. Zudem stehen weitere Investitionen in das Stadion und die Infrastruktur an. Die nächste Meisterschaftsaufgabe folgt am 21. November, wenn Preußen Münster am Samstag um 14 Uhr bei der Bundesliga-Reserve von Hoffenheim spielt, live übertragen von Magenta Sport.