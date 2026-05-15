Preußen Münster kämpft trotz massiver Personalsorgen im Saisonfinale gegen Elversberg

Trotz bereits feststehendem Abstieg und einer Rekordzahl an Fehlern will der SC Preußen Münster die Saison mit Stolz beenden und dem SV Elversberg den Aufstieg erschweren.

Der SC Preußen Münster blickt auf eine Saison zurück, die in tiefer Traurigkeit und Enttäuschung endet. Nachdem der Abstieg aus der Zweiten Bundesliga bereits eine Woche zuvor nach dem Unentschieden gegen Darmstadt endgültig besiegelt wurde, steht nun das letzte Spiel der Spielzeit bevor.

Es ist ein Finale, das für die Münsteraner emotional und sportlich extrem belastend ist, da sie am Sonntag gegen den SV Elversberg antreten müssen. Der scheidende Chefcoach Alois Schwartz, der in seinen sechs Einsätzen leider keinen einzigen Sieg einfahren konnte, betont jedoch mit Nachdruck, dass seine Mannschaft alles geben wird. Es gehe nicht mehr um Punkte in der Tabelle, sondern um die Ehre und das Gefühl, den Wettbewerb fair und mit vollem Einsatz beendet zu haben.

Die Spieler wollen sich mit erhobenem Haupt aus dem Unterhaus des deutschen Profifußballs verabschieden und vermeiden, dass man ihnen mangelnden Einsatz vorwirft. Die sportliche Ausgangslage für die Preußen ist jedoch katastrophal, da der Verein mit einer beispiellosen Verletzungswelle zu kämpfen hat. Eine derartige Häufung an Ausfällen habe Coach Schwartz in seiner gesamten, jahrzehntelangen Karriere noch nicht erlebt. Insgesamt fehlen zwölf Profis für die Reise ins Saarland.

Die Liste der Fehlenden ist erschütternd: Drei Spieler, darunter Antonio Tikvic, Malik Batmaz und das Urgestein Simon Scherder, müssen sich von Kreuzbandrissen erholen. Hinzu kommen personelle Engpässe durch Gelbsperren bei Jorrit Hendrix, Torge Paetow und Jannis Heuer. Auch die medizinische Abteilung ist voll ausgelastet, da Marcel Benger und Rico Preißinger an Achillesproblemen leiden, während Marvin Benjamins und Marvin Schulz mit Innenbandrissen im Knie ausfallen.

Zudem fehlen Mikkel Kirkeskov aufgrund eines Außenbandrisses und Etienne Amenyido wegen einer Oberschenkel-Zerrung. Diese personelle Notlage macht es für Münster extrem schwer, überhaupt eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen. Auf der anderen Seite steht der SV Elversberg, für den dieses Spiel eine ganz andere Bedeutung hat. Unter Trainer Vincent Wagner verfolgen die Elversberger den großen Traum vom Aufstieg in die Bundesliga.

Mit einer extrem schlagkräftigen Offensive und 61 erzielten Toren gelten sie als absolute Favoriten in dieser Begegnung. Doch genau hier sieht Alois Schwartz eine Chance. Er ist überzeugt, dass der enorme Druck, der auf den Gastgebern lastet, zu Fehlern führen könnte. Die Elversberger haben bereits gezeigt, dass sie unter Druck instabil werden können, was sich in der jüngsten Pleite gegen Düsseldorf zeigte.

Münster hofft nun, diese psychologische Komponente zu nutzen, um dem Gegner den Weg zum Aufstieg so steinig wie möglich zu machen und vielleicht doch noch einen letzten Erfolg zu feiern. Unabhängig vom Ergebnis am Sonntag steht für den SC Preußen Münster bereits die Zeit des Abschieds und des Neuanfangs bevor. Nach dem Schlusspfiff kehren die Spieler und das gesamte Team in die Heimat zurück, wo am Montagmorgen ein verpflichtender gemeinsamer Brunch an der Hammer Straße stattfindet.

Dieser Termin dient dazu, die vergangene Saison in großer Runde zu reflektieren und sich voneinander zu verabschieden. Für viele Akteure, einschließlich Trainer Schwartz, endet hier die gemeinsame Reise, da sie in der nächsten Spielzeit bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen werden. Währenddessen plant der Verein bereits seinen Neustart in der Dritten Liga. Es wird erwartet, dass Thomas Wörle, der ehemalige Trainer von Ulm, als Nachfolger von Schwartz übernimmt und offiziell vorgestellt wird, um die Mannschaft wieder aufzubauen.

Trotz der sportlichen Misere beweist die Fangemeinde von Münster eine beeindruckende Loyalität. Rund 1500 Anhänger haben sich dazu entschlossen, die knapp 400 Kilometer bis nach Elversberg auf sich zu nehmen, um ihre Mannschaft ein letztes Mal in der Zweiten Bundesliga zu unterstützen. Der Gästeblock im Stadion an der Kaiserlinde ist bereits komplett ausverkauft.

Um die lange Reise zu überbrücken, nutzen viele Fans den Insider-Podcast Preußen Privat, in dem Präsident Christian Pander und sein Vize Christoph Mangelmans ausführlich über die aktuelle Situation und die Zukunft des Traditionsclubs sprechen. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit, das zeigt, dass der Verein auch in der Drittklassigkeit nicht allein sein wird





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