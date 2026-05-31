Preußen Münster: Koulis vor Verlängerung, neue Transfergerüchte

Der SC Preußen Münster treibt die Kaderplanung für die 3. Liga voran. Innenverteidiger Niko Koulis steht vor einer Vertragsverlängerung, während gleichzeitig weitere Neuzugänge gehandelt werden, darunter Lucas Zeller und Lars Lokotsch.

Während sich Münsters Sport -Bosse Ole Kittner und Jan Uphues bei der Planung der neuen Saison noch bedeckt halten und bislang lediglich die Verpflichtung von Meppens Offensiv-Riesen Mika Stuhlmacher bestätigt haben, ploppen rund um den Zweitliga-Absteiger immer neue Namen und Gerüchte auf.

Demnach verdichten sich auch die Anzeichen, dass ein verdienter Adlerträger seinem Club trotz des bitteren Drittliga-Absturzes weiterhin die Treue halten könnte. Innenverteidiger Niko Koulis gehört zu jenen Profis, denen die Schwarz-Weiß-Grünen trotz auslaufenden Arbeitspapieres einen Folge-Vertrag vorgelegt haben. Und das sogar sehr frühzeitig, wie sein Berater Felix Metzler bestätigt: Ja, die Preußen sind bereits in der Endphase der Vorsaison auf uns zugekommen, weil sie auch künftig gerne mit Niko - Liga-unabhängig - zusammenarbeiten wollen.

Die Gespräche und Verhandlungen laufen bisher gut. Niko kann sich einen Verbleib in Münster durchaus vorstellen, weil er sich hier auch privat wohlfühlt. Wichtig sind ihm jedoch die sportliche Perspektive sowie das Vertrauen des Vereins. Preußen-Keeper Johannes Schenk hat noch einen gültigen Vertrag für die 3.

Liga. Niko Koulis haben die Adlerträger dagegen ein neues Arbeitspapier angeboten. Zumal es ebenfalls das Interesse anderer Klubs gibt. Metzler: Niko wird sich im Urlaub die Zeit nehmen, um eine bewusste Entscheidung zu treffen und sich bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten.

Sobald er wieder zurück ist, will er im Juni seine Entscheidung bekanntgeben. Und die könnte - Stand jetzt - durchaus für die Preußen ausfallen. Obwohl die vergangene Spielzeit für den gebürtigen Berliner ziemlich durchwachsen verlief. Vor allem bedingt durch eine frühe Rote Karte, die er sich gleich im ersten Saisonspiel beim Karlsruher SC zugezogen hatte.

Danach war Koulis zunächst seinen Stammplatz los, ehe er in der Endphase - gerade auch unter Feuerwehr-Coach Alois Schwartz - wieder zur festen Größe wurde. Sollte Koulis bleiben, könnte er demnächst im Abwehrzentrum womöglich Seite an Seite mit einem Neuzugang spielen. Wie die Medien in Unterfranken vermelden, soll Lucas Zeller von Schweinfurt 05 auf der Preußen-Liste stehen. Der baumlange Innenverteidiger bestritt 33 Pflichtspiele für den Drittliga-Absteiger, war dort einer der Führungsspieler.

Und ist ablösefrei auf dem Markt. Interessant auch, dass nach Oliver Batista-Meier und Kapitän Jorrit Hendirix mit Lars Lokotsch laut inside.fortuna mittlerweile bereits der dritte Noch-Münsteraner in Düsseldorf gehandelt wird. Der bullige Mittelstürmer war im Vor-Sommer gemeinsam mit Trainer Alexander Ende vom SC Verl an die Hammer Straße gewechselt. Ende stieg nach seinem Rauswurf bei den Preußen inzwischen auch mit der Fortuna in die 3.

Liga ab. Erhält aber dennoch die Chance, bei und mit den Rheinländern den sofortigen Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen. Vielleicht ja mit seinem Zögling Lokotsch. Weitere Kandidaten sind ein Spieler von der U23 des Hamburger sowie ein Angreifer, der dem 1.

FC Köln gehört, zuletzt aber an die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart ausgeliehen war. Ebenso ein heißer Kandidat: ein offensiver Mittelfeldspieler aus Ulm, der für den SSV in 37 Liga-Einsätzen auf 10 Tore und drei Vorlagen kommt. Preußens Sportdirektor Uphues hat zeitnah Entscheidungen angekündigt. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich der Kader für die kommende Saison zusammenstellt.

Fest steht: Der Umbruch bei den Adlerträgern ist in vollem Gange, und die Verantwortlichen arbeiten daran, eine konkurrenzfähige Mannschaft für die 3. Liga zu formen. Dabei setzen sie auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie Koulis und jungen Talenten. Die kommenden Wochen werden zeigen, welche Gerüchte sich bewahrheiten und welche neuen Gesichter den Weg nach Münster finden





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