Preußen Münster ohne Ryan Johansson gegen den MSV Duisburg

Preußen Münster verzichtet im Drittliga-Duell mit dem MSV Duisburg auf Ryan Johansson. Der Mittelfeldspieler fällt erneut mit einer Muskelverletzung aus.

Flutlicht an, ausverkaufte Ränge und DFB-Präsident Bernd Neuendorf als Ehrengast auf der Tribüne: Der Rahmen für das Drittliga-Duell zwischen Preußen Münster und dem MSV Duisburg am Samstag um 16.30 Uhr im LVM-Stadion steht. Das Spiel wird live bei Magenta Sport übertragen. Für die Gastgeber gibt es jedoch eine schlechte Nachricht, denn Ryan Johansson fällt erneut aus.

Der 25-jährige Offensivspieler hatte sich fast vier Wochen zuvor im internen Testspiel eine Muskelverletzung zugezogen. Eigentlich sollte er zeitnah zurückkehren und möglicherweise schon gegen die Zebras wieder im Kader stehen. Nun hat der gebürtige Luxemburger mit irischer Staatsbürgerschaft einen Rückschlag erlitten.

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Rückschlag für Ryan Johansson vor dem Duell

Ryan Johansson von Preußen Münster ist nach einem erneuten Rückschlag nicht einsatzbereit. Chefcoach Thomas Wörle erklärte, dass sein Spieler bereits voll im Training gewesen sei, bevor es ihn unter der Woche erneut erwischt habe.

Diesmal handelt es sich laut Thomas Wörle wieder um muskuläre Probleme, allerdings an einer anderen Stelle. Der Trainer sagte, es sei momentan sehr schwer einzuschätzen, wann Johansson wieder zur Verfügung stehe. Er hoffe, dass es noch in der Hinrunde klappen könnte.

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Neben Johansson fehlen am Samstag weiterhin Simon Scherder nach einem Kreuzbandriss sowie Luca Bolay wegen Adduktorenproblemen. Auch Vilhelmsson hat muskuläre Beschwerden. Innenverteidiger Tim Dietrich sah in Aachen die Ampelkarte und ist ebenfalls gesperrt. Zurück ins Aufgebot kehrt dafür Lucas Zeller.

Preußen Münster will den Heimerfolg gegen Duisburg

Preußen Münster will den nächsten Heimsieg einfahren, nachdem die Mannschaft zuvor gegen Havelse mit 2:1 und gegen Fortuna Köln mit 1:0 gewonnen hatte. Der Gegner aus dem Ruhrgebiet zählt aktuell als Tabellenzweiter zu den großen Favoriten der Liga.

Der MSV Duisburg hat in der Vorsaison die Aufstiegs-Relegation zur 2. Liga nur knapp verpasst. In dieser Saison stellen die Duisburger mit 31 Treffern gemeinsam mit Spitzenreiter Viktoria Köln den torgefährlichsten Angriff. Preußen Münster hat mit 20 Toren elfmal weniger getroffen.

Zuletzt musste der MSV zu Hause gegen den VfB Stuttgart nach einer frühen 3:0-Führung noch das späte 3:3 in der 90.+3 Minute hinnehmen. Die Preußen kehrten dagegen mit der fünften Saisonniederlage vom Aachener Tivoli zurück. Thomas Wörle sieht trotz des Ergebnisses Fortschritte.

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Wörle lobte die Leistung gegen Alemannia Aachen und sagte, seine Mannschaft habe eines ihrer besten Spiele gezeigt. Das Resultat habe allerdings nicht dazu gepasst. Er erwartet, dass sich die sichtbaren Fortschritte irgendwann auszahlen werden, möglichst schon gegen Duisburg.

Druck auf Ole Kittner vor der Mitgliederversammlung

Bei Preußen Münster wächst der Druck auf Geschäftsführer Ole Kittner, der als Sport-Geschäftsführer von Kritikern besonders ins Visier genommen wird. Der Club steht nach den bisherigen Saisonleistungen auf Tabellenplatz 14.

Die bisher schleppende Saison verschärft die Kritik an Ole Kittner, der bei großen Teilen der Fans in der Kritik steht. Bei einer Niederlage gegen den MSV könnten die Preußen sogar in die Abstiegszone rutschen. Thomas Wörle betonte dagegen, dass nur auf Ergebnisse zu schauen, keine Entwicklung ermögliche.

Eine Woche nach dem Spiel steht die Mitgliederversammlung am Sonntag, dem 15.11., an. Preußen Münster muss also vor den eigenen Mitgliedern liefern. Bis dahin bleibt die Frage, ob die Mannschaft die Spiele auf ihre Seite ziehen kann, zentral für den weiteren Verlauf der Saison.