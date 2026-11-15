Preußen Münster: Ole Kittner und Thomas Wörle zur aktuellen Krise im Drittliga-Abstiegskampf

Preußen Münster ist in der sportlichen Krise. Geschäftsführer Ole Kittner und Trainer Thomas Wörle sprechen auf der Mitgliederversammlung offen über die sportlichen und finanziellen Probleme sowie die nächsten Schritte zur Stabilisierung.

Preußen Münster befindet sich in einer intensiven sportlichen und finanziellen Ausnahmesituation, wie Geschäftsführer Ole Kittner auf der jüngsten Mitgliederversammlung am Sonntag offen zugab. Von den aktuell exakt 15.625 registrierten Mitgliedern kamen lediglich 333 zur Jahreshauptversammlung in die Mensa am Ring, um sich ein Bild von der Lage des Drittligisten zu machen. Der Verein steht mit einem bescheidenen 14. Tabellenplatz in der dritten Liga und einer negativen Serie aus fünf Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen vor schweren Herausforderungen.

Kritische sportliche Lage und finanzielle Engpässe

Die aktuellen Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit der Situation: Drei Punkte Vorsprung zur Abstiegszone gelten als nicht zufriedenstellend, insbesondere angesichts der fehlenden Spielkontrolle, Klarheit und Kreativität im Kader. Ole Kittner erklärte selbstkritisch, dass es noch nie eine so schwere Phase für den Verein gab und sich die Lage aktuell wie ein brutaler Aufschlag anfühlt. Ein wesentlicher Faktor für diese Talfahrt sind erhebliche wirtschaftliche Einschränkungen, die aus dem Abstieg aus der Zweitklassigkeit resultieren. Im direkten Vergleich zu Konkurrenten wie Essen, Duisburg, Rostock oder Düsseldorf sei man finanziell derzeit nicht konkurrenzfähig.

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Strategische Perspektiven und Traineraussagen

Trotz der angespannten Lage machte der Münstersche Sport-Geschäftsführer den Anwesenden Mut und versicherte, dass man dieses Jahr nicht absteigen werde und Panik unbegründet sei. Der Trainerstab unter Cheftrainer Thomas Wörle hat den Kampfgeist bestätigt und versprochen, alles für den Erfolg der Mannschaft zu tun. Wörle räumte ein, dass der Saisonstart nicht so flüssig verlief wie erhofft, betonte aber zugleich die Bereitschaft, sich nicht unterkriegen zu lassen. Die erhoffte stabile Achse im Kader steht noch nicht, obwohl derProfiler umfasst 30 Spieler, was die Planung durch Unwägbarkeiten und Verletzungen zusätzlich erschwerte.

Personelle Weichenstellungen und Vorstandswahlen

Neben den sportlichen Themen standen auch wichtige personelle Entscheidungen auf der Tagesordnung. Finanzgeschäftsführer Markus Sass scheidet auf eigenen Wunsch aus, wobei sein Ausscheiden im kommenden Sommer erfolgt. Aufsichtsrats-Chef Frank Westermann, der am Versammlungstag seinen 69. Geburtstag feierte, dankte Sass ausdrücklich für die Schaffung eines wirtschaftlich gesunden Fundaments und den unverzichtbaren Beitrag zum Stadionprojekt. Parallel dazu wurde der Ehrenrat einstimmig in seiner bisherigen Besetzung wiedergewählt, die aus Hannes Pfeiffer, Manfred Henning, Rolf Weber, Horst Rieger und Georg Krimphove besteht und bis zum kommenden Sommer amtiert.

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Ausblick auf das nächste Spiel und neue Akteure

Für Sportdirektor Jan Uphues ist klar, dass die bisherigen Ergebnisse und Leistungen nicht den Erwartungen entsprechen, was jedoch vor der Saison als realistische Herausforderung eingeschätzt wurde. Der Rückhalt in der Community spürbar, gleichzeitig wächst die Sorge, da der Abstand zur Abstiegszone kaum noch Platz für Fehler lässt. Das nächste Testfeld für Trainer Wörle und seine Jungs bietet sich bereits am kommenden Samstag um 14 Uhr beim Auswärtsspiel bei der U23 des Bundesligisten Hoffenheim, die auf Platz 9 der Tabelle steht. Dort muss die Mannschaft liefern, um die Unruhe im Verein nicht weiter zu schüren.

Neuzugänge und mediale Präsenz

Am Rande der Versammlung rückte auch der Neuzugang Montell Ndikom ins öffentliche Interesse, der als Top-Knipser mit fünf Ligatreffern bereits einen starken Eindruck hinterlassen hat. Der ehemalige Spieler aus der U23 von Hannover ist nicht nur als Fußballer, sondern auch als Persönlichkeit mit offenem Werdegang im Fokus. In der neuen Folge des Podcasts "Preußen Privat" sprach Ndikom über seine Jugendzeit beim VfL Osnabrück, seine Entscheidung, nicht länger auf den Aufstieg bei den 96-Profis zu warten, und die Bedeutung von Familie und Glaube für sein Leben.