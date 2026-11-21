Preußen Münster erleidet eine klare 0:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim. Chefcoach Thomas Wörle und das sportliche Führungsteam stehen unter massivem Druck.

Die sportliche Talfahrt von Preußen Münster hat mit einer vernichtenden 0:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim einen weiteren, schmerzhaften Höhepunkt erreicht. Das Spiel, das am vergangenen Wochenende stattfand, verdeutlichte die akute Krise im Kader und unterstreicht die wachsende Unsicherheit um die personelle Zukunft von Chefcoach Thomas Wörle. Die Schachmattstellung auf dem Feld spiegelte die Frustration wider, die sich bereits lange im Vereinstheater anstaut.

Sportliche Katastrophe in der Rhein-Neckar-Arena

Preußen Münster tritt aktuell auf Rang 15 der Tabelle an und liegt nur noch mit zwei Punkten Vorsprung über der direkten Abstiegszone. Dieses Ergebnis markiert den bisherigen Tiefpunkt der Saison und unterstreicht die drückende Situation des Vereins. Das Spiel selbst verlief für die Schwarz-Weiß-Grünen von Beginn an turbulent und endete in einem desaströsen Gesamtbild. In der ersten Halbzeit bereits mit 0:1 im Rückstand liegend, gingen die Münsteraner ohne einen einzigen eigenen Schuss auf das Tor der Gastgeber in die Pause. Dies verdeutlichte bereits vor dem Wechsel die offensive Ohnmacht des Teams.

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Nach der Pause beschleunigte sich das Unglück für Preußen Münster rasant. Innerhalb von nur sieben Minuten stellte die TSG Hoffenheim den Rückstand auf 0:4. Dabei trafen in der 47. Minute Blessing Makanda, in der 49. Minute Jykese Fields und in der 54. Minute Yasin Zor. Jeder dieser Treffer erfolgte im Zuge einer Dominanz, die die Defensivstruktur von Preußen Münster vollständig zerrissen hat. Die jungen Talente der TSG, oft als die sogenannten "Hoffe-Bubis" bezeichnet, spielten das Team von Trainer Thomas Wörle regelrecht an die Wand.

Die Defensive von Preußen Münster zeigt sich mit 26 Gegentoren in 14 Partien extrem anfällig. Dieses Zahlenwerk korrespondiert direkt mit der aktuellen Leistung. Offensiv fehlt es an Durchschlagskraft, und das Mittelfeld erscheint in der aktuellen Phase hoffnungslos überfordert. Jede Balleroberung endete schnell in einem Gegenstoß der Gegner, während die Münsteraner im Zweikampf deutlich unterlegen blieben. Besonders im zweiten Durchgang hechelten die Spieler den flinken Füßen der TSG-Hoffenheim hinterher, ohne eine wirkliche Antwort zu finden.

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Interne Spannungen und Kritik am Management

Die sportliche Misere hat direkte Auswirkungen auf die Führungsriege des Vereins. Bereits eine Woche vor diesem Spiel hatte die Jahreshauptversammlung den geschlossenen Rückhalt von Chefcoach Thomas Wörle betont. Die gesamte Vereinsführung stellte sich damals demonstrativ hinter den 44-jährigen Trainer. Diese Geste wirkt nach dem jetzigen Auftritt jedoch wie ein hilfloser, letzter Rettungsversuch, der schnell an Glaubwürdigkeit verloren hat. Der Schulterschluss scheint brüchig geworden zu sein.

Als das schwächste Glied in dieser langen Fehlerkette wird zunehmend Thomas Wörle wahrgenommen. Der als fleißig und akribisch geltende Trainer muss mit einem Kader umgehen, der als mehr schlecht als recht zusammengestellt beschrieben wird und zudem von zahlreichen Verletzungen gebeutelt ist. Sport-Geschäftsführer Ole Kittner, 39 Jahre alt, steht als Oberboss in der Verantwortung. Ihm zur Seite stehen Sportdirektor Jan Uphues, 38 Jahre alt, und Technischer Direktor David Niehues, 31 Jahre alt. Alle drei Personen geraten in den Fokus der kritischen Fans.

Die rund 600 mitgereisten Anhänger von Preußen Münster, die von insgesamt 885 Zuschauern bei dem Spiel anwesend waren, gaben ihrer Empörung nach dem Abpfiff lautstark Ausdruck. Sie sangen das Motto "Wir haben die Schnauze voll" und verbrannten sogar Vereinsfahnen als Zeichen des Protestes. Diese drastischen Maßnahmen verdeutlichen, wie weit die Enttäuschung in der Fangemeinde reicht. Die Atmosphäre im Stadion und in den Rängen war von klarer Ablehnung geprägt.

Reaktion der Protagonisten und Blick in die Zukunft

Nach dem Spiel zeigte sich Preußen-Abwehrchef Niko Koulis, 27 Jahre alt, als einer der wenigen, der die Situation direkt benannte. Er gab offen zu, dass das Team sich selbst ins eigene Bein pinkle. Der Kapitän betonte die Notwendigkeit, seinen Mann zu stehen und wieder die Identität von Preußen Münster zu zeigen. Ein einzelner Einsatz von Niko Koulis konnte den Gesamteindruck der defensiven Schwäche jedoch nicht korrigieren. Die Leistung der Abwehr war, so der allgemeine Tenor, ein rabenschwarzer Tag, der sich gegen die Offensive der TSG durchsetzte.

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Die Führungsriege um Ole Kittner und Jan Uphues reagierte zurückhaltend. Nach dem Abpfiff war Sport-Geschäftsführer Ole Kittner zu keiner Stellungnahme bereit. Stattdessen verwies Jan Uphues darauf, dass man sich am kommenden Sonntag zusammensetzen werde, um die Situation in aller Ruhe zu durchsprechen. Der Sportdirektor versicherte, dass aktuell keine Trainerdiskussion geführt werden soll. Es ist jedoch klar, dass der Druck auf die Entscheidungsträger weiter ansteigt.

Thomas Wörle selbst zeigte sich nach der Pleite kämpferisch und zeigte sich felsenfest überzeugt, dass das Team die Fehler korrigieren kann. Er forderte eine gründliche Analyse des Spiels. Doch die Frage bleibt, ob diese Worte noch Gewicht haben. Die sechste Niederlage in den vergangenen acht Spielen, darunter die höchste mit 0:4, spricht eine deutliche Sprache. Der Verein steht vor einer schwierigen Phase, in der jede falsche Entscheidung die Position im Klassifikationskampf weiter gefährden könnte.

Der nächste Schritt folgt bereits am kommenden Samstag. Preußen Münster empfängt den SC Verl im heimischen Stadion. Der SC Verl gilt ebenfalls als stark kriselnd, was das Spiel zu einer potenziellen Aufholjagd macht. Ob Trainer Thomas Wörle in diesem Match noch sein persönliches Finale erreichen kann, bleibt ungewiss. Es ist sogar möglich, dass sich das Thema Trainerkarriere oder sogar die gesamte Führungsspitze schon vor diesem Termin erledigt. Die Fans haben klar gemacht, dass sie keine Geduld mehr mit leeren Worten haben. Der Verein muss handeln, um dem Abstiegskampf nicht frühzeitig das Wasser abzugraben.