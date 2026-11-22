Nach der Pleite bei Hoffenheim droht Trainer Thomas Wörle bei Preußen Münster die Entlassung. Ein Sieg gegen den SC Verl am Samstag ist die letzte Chance.

Thomas Wörle steht als Cheftrainer von Preußen Münster kurz vor der Entlassung. Nach einer bitteren 0:4-Niederlage beim TSG Hoffenheim droht ihm das Aus, sollte das Heimspiel gegen den SC Verl am kommenden Samstag verloren gehen. Der 44-jährige Coach benötigt zwingend die drei Punkte, um seine Position in der 3. Liga zu halten. Die sportliche Lage des Drittligisten ist katastrophal, und die Zeit für einen Neuanlauf läuft für Wörle ab.

Kritische Lage nach Hoffenheim-Pleite

Die sechs Punkte, die Preußen Münster aktuell vom Nichtabstiegsplatz trennen, machen den Verein zu einem der gefährdetsten Teams der Liga. Das 0:4 bei der TSG Hoffenheim war dabei nur die sechste Niederlage aus den vergangenen acht Pflichtspielen. Diese Serie hat das Vertrauen in die sportliche Führungsebene massiv erschüttert. Verantwortliche wie Sport-Geschäftsführer Ole Kittner und Sportdirektor Jan Uphues sahen sich gezwungen, mit dem Trainerstab und Gremien hinter verschlossenen Türen zu beraten. Die Frage nach der Zukunft von Thomas Wörle stand dabei im absoluten Mittelpunkt der Diskussionen.

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Entscheidungsträger verschieben Abberufung

Das Ergebnis der intensiven Beratungen ist, dass Thomas Wörle vorerst bleibt, aber unter massivem Druck steht. Ole Kittner machte unmissverständlich klar, dass ein Weitermachen im aktuellen Modus nicht möglich sei. Der Sport-Geschäftsführer betonte, dass es in dieser kritischen Phase ausschließlich und ohne Kompromisse um den Verein gehe. Bevor der Schritt zur Abberufung gezogen wurde, führte Kittner Gespräche mit der Mannschaft, um die schwere Situation transparent zu machen. Auch Jan Uphues und Thomas Wörle selbst sprachen mit den Spielern. Erst im Nachgang bestätigte sich, dass Wörle überzeugte Argumente lieferte, weshalb sein Ausscheiden aufgeschoben wurde.

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Druck auf die Verantwortlichen der Adler

Die sportliche Leitung befindet sich in der Defensive. Ole Kittner und Jan Uphues sehen sich bereits in der Kritik, da die Kaderzusammenstellung als mangelhaft wahrgenommen wird. Sollte Thomas Wörle am Samstag verlieren, wären Alexander Ende, Alois Schwartz und Wörle die dritten Kurzzeit-Trainer innerhalb von nur 16 Monaten. Dieser dritte Personalwechsel würde die Fehlerkette der Verantwortlichen deutlich machen. Für Kittner und Uphues wäre ein weiterer Trainerwechsel keine Lösung, die das Image der Führungsebene stärkt. Die Hoffnung liegt nun darauf, dass eine stabile Lösung gefunden werden kann, ohne sofort nach dem nächsten Spiel neue Names zu suchen.

Strategische Pause für die Spielergrouppe

Thomas Wörle selbst fragte während der Beratungen ab, ob er die Mannschaft überhaupt noch erreichen kann. Er versprach, die verfahrene Situation durch eigene Kraft und Strategie zu wenden. Dafür braucht Preußen Münster nun unbedingt Siegwillen gegen den SC Verl. Die Fans, die das Debakel bei Hoffenheim lautstark begleiteten, zeigten nach dem Abpfiff deutlich ihre Unzufriedenheit. Nur ein Heimsieg am Samstag kann die Situation vorübergehend entzerrn. Sollte das Spiel verloren gehen, müssen die Verantwortlichen sofort eine neue Lösung für die Bank bereithalten, da keine Zeit mehr für Experimente bleibt.