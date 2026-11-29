Preußen Münster entlässt Cheftrainer Thomas Wörle nach der 0:4-Niederlage gegen Hoffenheim. Sport-Geschäftsführer Ole Kittner begründet die Entscheidung mit alarmierenden Entwicklungen.

Preußen Münster hat seinen Cheftrainer Thomas Wörle nach der deutlichen 0:4-Niederlage gegen den TSG 1899 Hoffenheim sofort von seinem Posten entbunden. Die Entscheidung des Drittligisten fiel bereits am frühen Sonntagmorgen und überraschte die Trainerstab um Maximilian Knauer, die ihre Ausmusterung zunächst nicht erwartet hatten. Bereits während des täglichen Auslauftrainings räumte Thomas Wörle seine Spinde und verabschiedete sich anschließend in der Kabine von seiner Mannschaft.

Sportliche Gründe für die Entlassung

Sport-Geschäftsführer Ole Kittner rechtfertigt die abrupte Personalie damit, dass man trotz verschiedener Maßnahmen in den vergangenen Wochen keine Besserung der Situation erkennen konnte. Er betonte, dass die Vereinsführung keine Überzeugung mehr hätte, zeitnah zu stabileren Leistungen und Ergebnissen in der aktuellen Konstellation zu gelangen. Die Entwicklung seit dem vermeintlich guten Saisonstart werde als alarmierend eingestuft, weshalb man entschlossen handle.

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Die sportliche Lage untermauerte diese Entscheidung: In den letzten zehn Spielen des Teams konnte lediglich ein Sieg und sechs Punkte erzielt werden. Preußen Münster rutschte dadurch auf den sechzehnten Tabellenplatz ab, nur drei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Besonders gravierend war die Leistung im Spiel gegen Hoffenheim, bei dem ein großer Teil des Talentkaders der Gäste auf dem Feld stand und das Spiel eindeutig kontrollierte.

Kritik an Personalentscheidungen

Neben der sportlichen Schwäche wird die Vereinsführung Ole Kittner, Sportdirektor Jan Uphues und Technischer Direktor David Niehues für die fehlerhaften Personalentscheidungen verantwortlich gemacht. Im Sommer wurden achtzehn Neuzugänge verpflichtet, um den Kader aufzufrischen. Allerdings fehlt der neuen Truppe laut Analyse eine stabile Struktur und Qualität.

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Verschiedene Spieler wurden in vermeintliche Führungsrollen gedrängt, die zuvor nur in der zweiten Reihe agierten. Erfahrene Akteure wie Joshua Mees und Marvin Schulz senior kämpften vermehrt mit Verletzungen und Anfälligkeit. Auch Wunschspieler wie Romario Rösch und Philipp Maier haben sich in Münster noch nicht richtig akklimatisiert, was die Suche nach einer sofortigen Lösung erschwert.

Folgen und Kandidaten für die Nachfolge

Preußen Münster sieht sich nun gezwungen, in der Winterpause noch einmal nachzulegen, um Soforthilfe zu erhalten. Der Verein benötigt Profis, die mit Herz und Leistung vorangehen und die Mannschaft sicher durch die Krise führen können. Ole Kittner steht unter starkem Druck, da die Kritik der Fans, insbesondere von der Fiffi-Gerritzen-Tribüne, immer heftiger wird.

Als aussichtsreiche Kandidaten für das Cheftraineramt werden Daniel Brinkmann, Daniel Scherning, Tobias Schweinsteiger und Thomas Kleine gehandelt. Nach Informationen von BILD soll Preußen Münster bereits Kontakt mit dem Berater von Daniel Brinkmann aufgenommen haben. Dies wäre der vierte Trainerwechsel in der zweieinhalbjährigen Amtszeit von Ole Kittner.