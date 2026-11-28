Nach dem torlosen Unentschieden gegen den SC Verl steht Trainer Thomas Wörle unter enormem Druck. Preußen Münster bleibt punktlos, die Fans wenden sich auch gegen Sport-Geschäftsführer Ole Kittner.

Preußen Münster hat im Drittliga-Auswärtsspiel beim SC Verl mit 0:0 unentschieden gespielt und damit die dringend benötigten Punkte verspielt. Das Ergebnis verschärft die sportliche Krise des Aufstiegsaspiranten, der damit auf Rang 16 abrutschte, weiter an. Für Cheftrainer Thomas Wörle bedeutet die schwache Leistung einen massiven Vertrauensverlust, da seine Position nun faktisch am Abgrund steht.

Verpasste Chancen und Frustration im Stadion

Das Spiel bot zwar Momente, doch die Effizienz mangelte komplett. Der SC Verl, der ebenfalls unter Druck stand und fünf Niederlagen in Folge verbuchen musste, kam den Sieg sogar näher als die Gastgeber. André Leipold hatte in der 11. Minute die erste große Chance, Kasim Ranihic folgte in der 48. Minute und Amin Farouk verpatzte in der 63. Minute einen klaren Treffer zur Führung. Preußen Münster zögerte mit seinem eigentlichen Druck bis in die Schlussminuten, als drei gefährliche Eckbälle folgen, jedoch ohne finale Konsequenz blieben.

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Auch der jugendliche Stürmer Mikhail Demirhan konnte sich bei seinem Drittliga-Debüt im Startelf-Elf nicht durchsetzen und blieb ohne Torerfolg. Die Enttäuschung der 12.771 Zuschauer im Stadion goss sich in Pfiffe, Buhrufe und sogar den Wurf von Bechern auf das Feld aus. Die Stimmung kippte bedenklich, wobei die Kritik nicht nur an den Spielern und dem als unglücklich geltenden Trainer Thomas Wörle, sondern immer lauter auch an Sport-Geschäftsführer Ole Kittner gerichtet wird.

Kritik an Kaderplanung und Führung

Ole Kittner gerät zunehmend in die Schusslinie, da ihm eine mangelhafte Zusammenstellung des Kaders vorgeworfen wird. Die statistische Lage untermauert diese Kritik: Preußen Münster hat nur einen Sieg in den letzten neun Spielen errungen und liegt mit diesem Punktgewinn auf einem absteigenden Kurs. Die Forderung vor dem dritten Liga-Krisengipfel war eindeutig formuliert: Drei Punkte sind zwingend notwendig, alles andere zählt nicht. Da diese Forderung nicht erfüllt werden konnte, bleibt das Thema Thomas Wörle für die Vereinsführung gegessen.

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Bereits am Samstagabend setzten sich die Entscheider-Gremien noch im Stadion zum ersten Meinungsaustausch zusammen, um die Lage zu bewerten. Am Sonntag folgt dann die große Krisensitzung. Ole Kittner betonte, dass man das Spiel in Ruhe analysieren und zu einem Ergebnis kommen werde. Zugleich gab er zu, mit dem sportlichen Absturz auf Rang 16 und der Leistung gegen Verl nicht zufrieden zu sein. Volle Rückendeckung für den Chefcoach ist in seinen Aussagen nicht zu vernehmen, was die Unsicherheit um die Zukunft von Wörle weiter erhöht.

Strittige Schiedsrichterentscheidungen ignoriert

Zwei kontroverse Situationen während der Begegnung blieben vom Trainer vorerst unerwähnt, wurden aber später durch den Schiedsrichter Leonidas Exuzidis geklärt. Zunächst hielt Felix Higl in der 43. Minute ein Halten im Strafraum vor, kurz vor Ende meinte Niko Kijewski ein Handspiel direkt vor der eigenen Torlinie in der 86. Minute bemerkt zu haben. Exuzidis entschied souverän, dass keine der Situationen einen Elfmeter rechtfertigen. Ein leichtes Ziehen am Trikot sowie der Ballkontakt am Arm des Verlers, der die Körperfläche nicht vergrößerte, reichten nach seiner Einschätzung nicht für einen Strafstoß.

Thomas Wörle hielt sich nach der Partie bedeckt und verwies auf die Arbeit für den Verein Preußen Münster anstelle seiner eigenen Person. Das Auslauftraining am Sonntagmorgen sowie die Aufarbeitung der Partie stehen im Vordergrund. Doch die deutliche Reaktion der Fans und die sportliche Talfahrt deuten darauf hin, dass Wörle am Sonntag seinen eigenen Abpfiff hören wird. Die Konsequenzen des 0:0 gegen Verl könnten den Trainer bereits bald kosten, da keine anderen Optionen zur Bewältigung der Krise greifbar scheinen.