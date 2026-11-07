Preußen Münster verliert 0:2 gegen MSV Duisburg - Sechste Saisonniederlage

Preußen Münster kassiert die sechste Niederlage in Folge mit 0:2 gegen MSV Duisburg. Die Adlerträger kämpfen verzweifelt im Abstiegskampf der 3. Liga um den Klassenerhalt.

Preußen Münster verliert ein weiteres entscheidendes Spiel im Abstiegskampf der 3. Liga und kassiert mit einer 0:2-Niederlage gegen den MSV Duisburg seine sechste Saisonniederlage. Das Aus im LVM-Preußenstadion vor 13.945 ausverkauften Zuschauern besiegelte die aktuelle Talfahrt des Zweitliga-Absteigers, der scheinbar ungebremst ins Tabellenkeller gleitet. Von den Chefcoach Thomas Wöhrle (44) betreuten Mannschaft gelang es nicht, die defizitäre Serien aus den vergangenen Spielen zu durchbrechen, wobei fünf der sechs Niederlagen bereits in den letzten sieben Partien zu Buche standen.

Unglückliche Eigentore beenden Hoffnung auf Punkte

Die Vorentscheidung im Duell zwischen den Adlerträgern und dem Tabellenzweiten fiel in einer ansonsten ausgeglichenen Begegnung durch zwei hochgradig unglückliche Treffer. In der 60. Minute verschaffte sich der MSV Duisburg durch einen Zufallstreffer Luft, als Joshua Bitter (29) eigentlich weit am Tor vorbei schoss, der Ball jedoch vom Preußen-Kapitän Niko Koulis (27) ins eigene Gehäuse abfälschte. Das Tor traf Koulis dabei unglücklich im Gesicht, wodurch die Kugel unkontrolliert in die Maschen des Keeper Matthis Harsman (26) landete und die Gäste in Führung brachte.

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Nicht einmal neun Minuten später legte Dominik Kother (26) für den MSV nach und schoss aus 16 Metern unhaltbar zum 0:2-Nachteil der Münsteraner. Trotz der zweifachen Rückstandssituation zeigte Preußen Münster vor 13.945 Zuschauern engagierte Leistung, schaffte es aber nicht, nennenswerte Torgefahr aufzubauen. Die Duisburger Offensivmacht, die als zweitbeste der Liga gilt, nutzte ihre Chancen effizient, während Münster trotz Überzahl in der Endphase keinen Anschluss gefunden hätte, wenn da nicht Antonio Tikvic (22) per Kopf einen Freistoß von Marvin Schulz senior (31) verwertet hätte.

DFB-Präsident Neuendorf Zeuge des sportlichen Tiefpunkts

Das Spiel war überschattet von der Anwesenheit von DFB-Präsident Bernd Neuendorf (65), der das erste Gastspiel im LVM-Preußenstadion absolvierte. An der Seite von Preußens Aufsichtsratschef Frank Westermann verfolgte Neuendorf den Kampf seiner ehemaligen Heimatstadt um den Klassenerhalt. Der sportliche Misserfolg traf umso härter, da Trainer Thomas Wöhrle und seine Mannschaft das Spiel nach eigenen Angaben dominanter gestaltet hätten als es das Ergebnis widerspiegelte.

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Wöhrle äußerte sich nach der Partie maximal frustriert über die Diskrepanz zwischen Leistung und Ergebnis. Er beschrieb das Spiel als typisches 0:0, in dem sein Team deutlich stärker war und die Abläufe innerhalb der Gruppe sich verbesserten. Dennoch fehle es an der notwendigen Konsequenz im entscheidenden Moment, woran die Mannschaft weiterhin hart arbeiten müsse, um die gefährliche Serie der Niederlagen zu stoppen und den Anschluss an den sicheren Mittelplatz zu finden.

Medical Emergency und Perspektive im Pokalviertelfinale

Ein medizinischer Notfall überschattete den sportlichen Ablauf, als ein Fan mittleren Alters Mitte der zweiten Halbzeit auf der Fiffi-Gerritzen-Tribüne zusammenbrach. Der Zuschauer musste auf der Tribüne mehrfach reanimiert werden, ehe er auf dem Weg ins Krankenhaus wieder ansprechbar war. Beide Trainerkollegen Thomas Wöhrle und Dietmar Hirsch (54) stellten auf der Pressekonferenz klar, dass der Sport in einem solchen Moment in den Hintergrund tritt und man dem erkrankten Fan große Genesung wünsche.

Auch der Heim-Comeback-Plan von Malik Batmaz wurde durch die Niederlage getrübt. Der Spieler kam nach seinem Kreuzbandriss und der langen Zwangspause in der Schlussphase gegen Duisburg ins Spiel, konnte die Wende jedoch nicht mehr zum Guten wenden. Niko Koulis betonte nach dem Spiel die Bedeutung des nächsten Auftritts, da der Tabellenstand klar vor Augen führe, worum es geht. Die Mannschaft muss nun am Mittwoch im Viertelfinale gegen den Westfalenligisten SG Schüren antreten, wobei Wöhrle eine große Rotation ausschließt und der bisherigen Truppe die Chance geben will, neues Selbstbewusstsein zu erspielen.

Die Situation in der 3. Liga bleibt für Preußen Münster kritisch, da jede weitere Niederlage den Abstand zur sicheren zona erhöht. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, um sich wieder etwas von der unteren Tabellenregion absetzen zu können. Koulis vermittelte den Glauben, dass jeder Spieler erkannt hat, dass es nur noch um den direkten Kampf gegen den Abstieg geht. Die Fans im ausverkauften Stadion haben die Mannschaft bis zuletzt unterstützt, doch ohne die notwendige Wende bleibt der Klassenerhalt schwer erreichbar.