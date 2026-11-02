Preußen Münster verliert bei Alemannia Aachen und rutscht in die Abstiegszone

Der Drittligist Preußen Münster verliert zum 21. Mal in 50 Spielen und rutscht in die Abstiegszone. Ein Sieg gegen MSV Duisburg ist jetzt existenziell.

Preußen Münster hat am Sonntagabend im Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen mit 1:2 verloren und damit seine schlechte Serie fortgesetzt. Es handelt sich bereits um die 21. Niederlage in den vergangenen 50 Liga-Spielen der Schwarz-Weiß-Grünen. Die Mannschaft von Chefcoach Thomas Wörle zeigte erneut ein inkonstantes Bild, das sich über Wochen so entwickelt hat.

Inkonsistenz plagt Preußen Münster

Die Münsteraner starten häufig schwach, wie das Beispiel gegen Aachen zeigt, um dann in der zweiten Halbzeit besser zu spielen. Dieses Muster wiederholt sich seit Wochen und führt zu unnötigen Punkteinbußen. Vergleiche mit anderen Spielen zeigen, dass stabile Leistungen über die vollen 90 Minuten bisher fehlen. Gegen Saarbrücken endete es unentschieden, gegen Essen ebenfalls, während man in Mannheim und gegen Großaspach verlor.

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Obwohl noch genug Zeit für eine Wende bleibt, warnt die Erfahrung der vergangenen Jahre vor falscher Zuversicht. Im Jahr des Zweitliga-Abstiegs glaubte man lange an eine Kehrtwende, obwohl die Ergebnisse ausblieben. Erst das Debakel in Dresden führte zum Umdenken, was für den Abstieg jedoch zu spät war. Jetzt droht eine ähnliche Krise erneut.

Druck vor dem Duell gegen MSV Duisburg

Die Konsequenzen sind aktuell bitter: Nur drei Punkte trennen Preußen Münster aktuell noch von Rang 17 und der Abstiegszone. Das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den Tabellenzweiten MSV Duisburg wird daher zur Pflichtaufgabe. Ein Sieg ist unumgänglich, um nicht in den Keller zu rutschen.

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Sport-Geschäftsführer Ole Kittner betonte stets das Ziel, sich zunächst in der 3. Liga zu stabilisieren. Der Fokus lag darauf, im kommenden Jahr mit dem neuen Stadion wieder oben mitzuspielen. Doch diese Strategie scheitert aktuell an der mangelnden Konstanz im Spielbetrieb. Der Druck auf die Verantwortlichen wächst mit jeder Niederlage erheblich.

Verletzungen und fehlende Form bremsen das Team

Chefcoach Thomas Wörle gilt als akribischer Arbeiter, doch sein praller Kader hat bisher nicht die nötige Qualität für dauerhaften Erfolg geliefert. Ein Hauptproblem ist das massive Verletzungspech. Führungsspieler wie Joshua Mees, Marvin Schulz senior, Niko Koulis, Simon Scherder und Ryan Johansson fielen wochenlang aus.

Darüber hinaus suchen die meisten der 15 Neuzugänge aus der Sommertransferphase noch nach ihrer stabilen Form. Eine Ausnahme bildet Montell Ndikom, der bereits sein sechstes Pflichtspieltor erzielt hat. Zudem wird die Mannschaft als Zweitliga-Absteiger automatisch in die Favoritenrolle gedrängt, der man aufgrund der Neuausrichtung oft nicht gerecht wird.

Schiedsrichterentscheidung und taktische Mängel

Die Defizite zeigten sich deutlich, als beide Gegentore durch Mika Schröer und Joel Kiala sehr einfach fielen. Fast ohne Gegenwehr ergaben sich den Gegnern klare Chancen. Selbst mit einem perfekten Matchplan nützt nichts, wenn eigene Unzulänglichkeiten diesen zunichtemachen. Hinzu kam Schiedsrichter-Pech.

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Unparteiischer Tom Bauer verweigerte den Münsteranern Mitte der zweiten Halbzeit einen Elfmeter, als der Ball Petros Bagkalianis klar an den Arm sprang. Der Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati urteilte, es habe sich um ein strafbares Handspiel gehandelt, da der Verteidiger Zeit genug hatte, den Arm wegzuziehen. Diese Fehlentscheidung sorgte für zusätzliche Frustration bei den Schwarz-Weiß-Grünen, die nun alles geben müssen, um den Anschluss an die Mittelfelda zu halten.