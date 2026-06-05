Preußen Münster verstärkt Defensive mit Lucas Zeller - Kapitän Hendrix verlässt den Verein

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga reagiert Preußen Münster auf die defensiven Schwächen und verpflichtet den Innenverteidiger Lucas Zeller. Gleichzeitig plant der Verein ohne den scheidenden Kapitän Jorrit Hendrix, der zu Fortuna Düsseldorf wechseln soll.

Die defensiven Probleme von Preußen Münster in der vergangenen Zweitligasaison waren offensichtlich. Mit 61 Gegentoren belegten die Adlerträger den dritten schlechtesten Wert der Liga, was maßgeblich zum bitteren Abstieg beitrug.

Um die Abwehr für den Neustart in der 3. Liga zu stärken, hat der Verein nun mit Lucas Zeller einen erfahrenen Innenverteidiger verpflichtet. Der 26-Jährige kommt ablösefrei vom Regionalligisten Schweinfurt 05 und ist bereits der fünfte Spieler in dieser Position im Kader. Neben Niko Koulis, Torge Paetow sowie den wiedergenesenen Antonio Tikvic und Simon Scherder bietet sich Trainer Thomas Wörle nun eine große Auswahl.

Zeller, der als kompromissloser und robuster Abräumer gilt, soll nicht nur Stabilität in die Defensive bringen, sondern mit seiner spielerischen Klasse auch den Spielaufbau verbessern. Seine bisherige Karriere war von Konstanz und Aufstieg geprägt: Nach dem Sprung aus der Jugend von SG Rosenhöhe Offenbach zu Hannover 96 folgten Stationen bei Wehen Wiesbaden, der U23 der TSG Hoffenheim (37 Regionalligaspiele), Schweinfurt 05, Rot-Weiß Erfurt und wieder Schweinfurt, mit dem ihm 2024 der Aufstieg in die 3. Liga gelang.

Sportdirektor Jan Uphues betont, dass Zellers Weg steinig war und er sich alles hart erarbeiten musste. Diese Lebenserfahrung und Widerstandsfähigkeit sollen der Mannschaft zusätzliche Stärke verleihen. Zeller selbst zeigte sich begeistert von dem Projekt Preußen Münster und versprach, mit vollem Einsatz und Herzblut aufzutreten, erwartet aber dieselbe Haltung von seinen Mitspielern. Gleichzeitig verließ der langjährige Kapitän Jorrit Hendrix den Verein.

Der 31-Jährige, der in 68 Pflichtspielen für Münster acht Tore und vier Vorlagen erzielte, wird sich wahrscheinlich Fortuna Düsseldorf anschließen, wo er auf seinen früheren Trainer Alexander Ende trifft. Dieser war in Münster gescheitert und musste im März gehen. Während sich Münster mit der Verpflichtung von Zeller und der Rückkehr von Simon Scherder defensiv neu aufstellt, bedeutet der Abgang von Hendrix einen sportlichen und führungsmäßigen Verlust.

Die Mischung aus erfahrenen Spielern wie Zeller und Paetow, jungen Talenten wie Tikvic und dem wiedergenesenen Führungsspieler Scherder soll eine stabile Basis für den Wiederaufstieg bilden. Gleichzeitig muss die Mannschaft die Lücke füllen, die Hendrix als Spielmacher und Kapitän hinterlässt. Die Erwartungen an die neue Saison sind hoch, nachdem der Verein mit Trainer Thomas Wörle einen ambitiösen, aber bodenständigen Weg eingeschlagen hat und nun auch personell die Weichen für eine erfolgreiche Spielzeit in der 3. Liga stellt





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