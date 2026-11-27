Präses Münster trifft am Samstag in der 3. Liga auf SC Verl. Trainer Thomas Wörle steht unter Druck und fordert einen Sieg zum Krisenmanagement.

Am Samstag um 14 Uhr erwartet das Preußen Münster ein entscheidendes Spiel in der 3. Liga. Im LVM-Stadion trifft die Mannschaft aus Münster auf den SC Verl aus Ostwestfalen. Beide Teams befinden sich in einer schweren Krise und müssen diesen Auftritt als reinen Sieg interpretieren, da nur der drei Punkte zählende Erfolg die Lage verbessern kann.

Situation in der 3. Liga und Tabellenrang

Präses Münster belegt aktuell den 15. Platz in der Tabelle und trägt die Bezeichnung "Adlerträger". Die Mannschaft hat in den vergangenen neun Spielen der 3. Liga lediglich fünf Punkte gesammelt. Diese negative Entwicklung hat zu einer erheblichen Unsicherheit im Verein geführt und den Druck auf das Trainerteam massiv erhöht. Ein weiterer Verlust der Punkte würde die Position des Teams weiter verschlechtern.

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Der SC Verl liegt mit Rang 18 direkt neben Preußen Münster in der Abstiegszone. Die Verler haben in der jüngeren Vergangenheit fünf Spiele in Folge verloren. Dies erzeugt eine Atmosphäre, die sowohl für Trainer Orest Shala als auch für seinen Kollegen Thomas Wörle existenzielle Bedeutung hat. Jeder Punktverlust könnte hier den Unterschied zwischen Rettung und weiterer Verzweiflung markieren.

Trainer Thomas Wörle und sein Kaderkonflikt

Thomas Wörle, der seit fast fünf Monaten das Traineramt an der Hammer Straße innehat, sieht sich einer besonderen Herausforderung gegenüber. Nach dem 0:4-Auswärtsspiel gegen Hoffenheim, das als Desaster gewertet wurde, muss die Mannschaft ein völlig anderes Bild abgeben. Wörle hat mit seinen Spielern in den vergangenen Tagen intensiv an der Moral und der Taktik gearbeitet. Zahlreiche Gesprächsrunden und Trainingseinheiten sollen die Verunsicherung überwinden.

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Der Chefcoach betont, dass es in diesem Spiel einzig und allein um Preußen Münster gehe, nicht um seine eigene Person. Er zeigt sich stolz auf den 100-prozentigen Willen seiner Spieler. Dennoch wird es voraussichtlich Umstellungen in allen Bereichen der Mannschaft geben. Besonders die Defensive, die in 15 Begegnungen bereits 29 Gegentore kassiert hat, muss deutlich gestärkt werden, um die Ergebnisse zu verbessern.

Zu den positiven Nachrichten zählt die mögliche Rückkehr von Ryan Johansson in den Spieltagskader. Der 25-jährige Mittelfeldspieler leidet zwar an Leistenbeschwerden, soll aber früher als erwartet wieder zur Verfügung stehen. Er soll für mehr Angriffsschwung sorgen. Im Gegensatz dazu müssen mehrere Schlüsselspieler fehlen. Dazu gehören Simon Scherder nach einer Operation am Kreuzband, Malik Batmaz mit einer Kapselzerrung sowie Oscar Vilhelmsson und Mika Stuhlmacher wegen muskulärer Probleme.

Verletzungsliste und taktische Ausrichtung

Auch Torwart Morten Behrens fällt aufgrund einer leichten Bauchmuskelzerrung aus. Der Offensiv-Routinier Joshua Mees bleibt ebenfalls verletzt, da seine Muskelbeschwerden hartnäckiger sind als zunächst angenommen. Trotz dieser Defizite erwartet Wörle, dass seine Mannschaft die taktischen Vorgaben umsetzen kann. Den Rest des Spiels gilt es durch Willenskraft zu erzwingen. Ein dreckiges 1:0 ist ihm dabei lieber als ein schönes 0:0.

Wörle zeigt Verständnis für die Enttäuschung der Fans, die sich nach dem Spiel in Hoffenheim demonstrativ abgewendet hatten. Er erwartet von ihnen nichts, sondern sieht es als seine Pflicht, die Sympathie der Anhänger zurückzugewinnen. Auch wenn der SC Verl besiegt wird, bleibt die strukturelle Problematik des Klubs bestehen. Der Kader gilt als zu schwach, weshalb Wörle sich in der Winterpause Verstärkungen wünscht, natürlich begrenzt durch die finanziellen Möglichkeiten des Vereins.

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Schiedsrichter und Ausblick auf das Spiel

Das Spiel wird vom 31-jährigen Schiedsrichter Leonidas Exuzidis aus Castrop-Rauxel geleitet. Der ehemalige Redakteur des Handelsblatts hat in der Vergangenheit bereits neun Spiele von Preußen Münster gepfiffen. Dabei gelangen den Münsterländern vier Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen unter seiner Aufsicht. Die Stimmung vor dem Match ist angespannt, doch Wörle versichert, dass er bis zum Anpfiff gut schlafen kann. Nach dem Spiel erhofft er sich eine entspanntere Lage.