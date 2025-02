Preuß holte sich WM-Silber im Sprint und bereitet sich auf Verfolgung vor

Franziska Preuß gewinnt die Silbermedaille im Sprint bei der Biathlon Weltmeisterschaft in Lenzerheide. Sie blickt positiv auf die Zukunft und ist bereit für die Verfolgung am Sonntag.

Franziska Preuß , die 30-jährige Biathletin aus Bayern, erlebte in Lenzerheide eine emotionale Weltmeisterschaft . Sie verfehlte zwar knapp den ersehnten WM-Goldmedaillensieg im Sprint , doch die Silbermedaille war ein großartiges Comeback nach zehn Jahren. Preuß lag nach 7,5 Kilometern nur 9,8 Sekunden hinter der siegreichen Französin Justine Braisaz-Bouchet, die auf der Schlussrunde einen beeindruckenden Angriff startete und Tränen der Freude vergoss.

Bronze holte sich die Finnin Suvi Minkkinen, nur 0,2 Sekunden hinter Preuß. Die Deutsche zeigte sich erleichtert und glücklich über die Medaille, da es ein klares Zeichen für ihre Stärke in dieser Saison war. Preuß war im Gesamtweltcup die Vorjahresführende und hat in zehn von vierzehn Saisonrennen bereits ein Podestplatz erreicht. Im Laufe der Saison erlebte sie einige Rückschläge, doch die Operation ihrer Nasennebenhöhlen im vergangenen Frühjahr hat ihr geholfen, ihre Trainingsbelastung zu erhöhen und wieder widerstandsfähiger zu werden. Preuß zeigte auch im Rennen in Lenzerheide ihre Stärke. Sie setzte die schnellste erste Runde und verfehlte in den ersten fünf Schüssen nicht, obwohl der Wind wechselnd war. Im WM-Rennen muss man ein gewisses Risiko eingehen, erklärte Preuß. Sie verfehlte den Titelgewinn letztendlich aufgrund einer Strafrunde, die sie aufgrund eines zu schnellen Schusses aufnehmen musste. Trotz des kleinen Fehlers war sie mit ihrer Leistung zufrieden. Sie blickte nach vorne und konzentrierte sich auf das nächste Rennen, die Verfolgung am Sonntag, bei der sie alles auf Angriff setzen will.Die WM-Teilnahme war für Preuß besonders emotional. Sie hatte bereits vor zehn Jahren bei der WM in Kontiolahti mit Gold in der Staffel und Silber im Massenstart gewonnen. Damals verhinderte nur ein Fehler im letzten Schießen, dass sie auch einen Einzeltitel holte. Bis zur laufenden WM blieb das ihr einziger Solo-Erfolg. Preuß ist nun die einzige deutsche Biathletin im Team, die 30 Jahre alt ist. Sie ist Vorbild für die junge Generation und hat im Teamhotel das Privileg, als einzige in einem Einzelzimmer zu wohnen.Die weiteren deutschen Starterinnen schafften es im ersten Einzelwettbewerb der Titelkämpfe nicht unter die Top Ten. Sophia Schneider kam als Elfte sehr nah heran. Die 19 Jahre alte Julia Tannheimer belegte bei ihrem WM-Debüt mit einer Strafrunde Rang 17. Selina Grotian kam nach drei Schießfehlern als 24. ins Ziel.





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Biathlon Weltmeisterschaft Franziska Preuß Silbermedaille Sprint Lenzerheide

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Franziska Preuß holt WM-Silber im Biathlon-SprintFranziska Preuß gewinnt bei ihrer ersten WM-Teilnahme in Lenzerheide gleich im ersten Einzelrennen eine Medaille. Die 30-jährige Biathletin sichert sich im Sprint über 7,5 Kilometer Silber und unterstreicht damit ihre aktuelle Topform.

Weiterlesen »

Franziska Preuß holt nach langer Zeit wieder WM-Silber im SprintFranziska Preuß feierte bei der Biathlon-WM in Lenzerheide mit Silber im Sprint ihren größten Erfolg seit zehn Jahren. Die 30-Jährige verpasste nur knapp den ersehnten ersten WM-Einzel-Titel, den Justine Braisaz-Bouchet nach einer starken Schlussrunde sicherte. Für Preuß ist es ein positives Signal für die restliche WM, wo sie am Sonntag in der Verfolgung alles auf Sieg setzen will.

Weiterlesen »

Biathlon-WM in Lenzerheide: Preuß gewinnt Silber im SprintFranziska Preuß bestätigt ihre Top-Form und legt bei der Biathlon-WM in Lenzerheide einen Traumstart in die Einzelrennen hin: Silber im Sprint.

Weiterlesen »

Franziska Preuß holt sich Silber im Biathlon-SprintFranziska Preuß gewinnt nach zehn Jahren wieder eine Einzelmedaille bei einer Biathlon-WM. Im Sprint von Lenzerheide sichert sie sich Silber, nur 9,8 Sekunden hinter der Siegerin Justine Braisaz-Bouchet.

Weiterlesen »

Zweite Medaille in Lenzerheide: 'Einfach glücklich': Preuß jubelt über WM-SilberLenzerheide - Über das knapp verfehlte Gold ärgerte sich Franziska Preuß nur ganz kurz, bevor sie die Rückkehr auf das WM-Podest zehn Jahre nach ihrer

Weiterlesen »

Biathlon-WM 2025: Franziska Preuß gewinnt Silber - 9,8 Sekunden RückstandWas für ein Herzschlag-Finale! Das war richtig knapp. Franziska Preuß hat die erste Goldmedaille für die deutschen Biathleten bei der Weltmeisterschaften in Lenzerheide knapp verpasst. Im Ziel entscheiden wenige Sekunden über Gold und Silber.

Weiterlesen »