Preuß' Wett-Sieg: Trainer mit neuem Haarschnitt

Franziska Preuß gewinnt Gold bei der Biathlon-WM und setzt einen Wetteinsatz mit ihren Trainern um. Das Ergebnis? Kristian Mehringer und Sverre Olsbu Röiseland bekommen neue, nicht gerade schmeichelhafte Frisuren. Marte Olsbu Röiseland reagiert mit Fassungslosigkeit.

Drei Starts, drei Medaillen, das erste Einzel-Gold ihrer Karriere: Die erste Woche der Biathlon - Weltmeisterschaft gehörte Franziska Preuß (30). Nach ihrem Titel in der Verfolgung kullerten bei der neuen Weltmeisterin die Freudentränen. Bei einer ehemaligen Konkurrentin war hingegen das Entsetzen groß. Die dreimalige Olympiasiegerin und Rekord-Weltmeisterin Marte Olsbu Röiseland (34) zeigte sich am Sonntag (16. Februar 2025) geschockt.

Nicht so sehr, weil die große Biathlon-Nation Norwegen nach dem Sprint der Frauen auch in der Verfolgung ohne Medaille blieb. Viel mehr als das schlechte Abschneiden ihrer einstigen Teamkolleginnen und Nachfolgerinnen störte Olsbu Röiseland das Verhalten Preuß' nach deren Triumph. „Franzi, was hast du mit meinem Mann gemacht?“, fragte die einstige Weltklasse-Biathletin in ihrer Instagram-Story. Dazu stellte sie ein „shocked face“-Emoji, um ihre Gemütslage zu verdeutlichen. Der Grund für Olsbu Röiselands Verwunderung lag in einem besonderen Wetteinsatz, den Preuß nach ihrem Sieg eingegangen war. Der österreichische Biathlon-Bund hatte ihr einen Wetteinsatz mit ihren beiden Trainern gestellt: Preuß sollte bei einem Sieg in der Verfolgung einen neuen Haarschnitt des Coaches auswählen. Mit einer Haarschneidemaschine legte sie bei Kristian Mehringer (43) und Sverre Olsbu Röiseland (34) Hand an – und wählte dabei ziemlich unvorteilhafte Frisuren. Dem Ehemann von Marte Olsbu Röiseland rasierte sie kurzerhand den Scheitel weg sowie ein Herz und einen Blitz in die Seiten, Mehringer stieg gar mit einer Art Mönchsfrisur samt einrasiertem „W“ am Hinterkopf nach verlorenem Wetteinsatz aus dem Sessel. Marte Olsbu Röiseland reagierte am 16. Februar 2025 geschockt auf die neue Frisur ihres Mannes. „Das ist wohl der Preis, den man zahlen muss, wenn man eine Weltmeisterin trainiert“, zeigte sich Marte Olsbu Röiseland, die ihre Karriere 2023 beendet hatte, nach dem ersten Schock dann doch einsichtig. Und auch Sverre Olsbu Röiseland, der seit knapp drei Jahren für den DSV arbeitet, dürfte mit seiner neuen Frisur durchaus leben können. „Ich bin nicht überrascht, ich bin sehr, sehr glücklich. Sie ist so stark“, hatte sich der Frauen-Trainer nach dem Titelgewinn mit seiner Athletin gefreut.





