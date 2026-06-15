Prime Day 2026: Amazon startet früher - Fire TV Stick 4K zum Tiefstpreis

Noch bevor der Prime Day offiziell beginnt, senkt Amazon den Preis für den Fire TV Stick 4K drastisch. Das Angebot mit über 60% Rabatt ist bereits verfügbar.

Eigentlich beginnt der Prime Day 2026 erst nächste Woche, doch Amazon hat bereits vorgezogene Angebote gestartet. Besonders hervorzuheben ist der neue Fire TV Stick 4K, der mit einem Rabatt von über 60 Prozent angeboten wird.

Damit ist er sogar günstiger als der Fire TV Stick HD, was ihn zu einem der besten Deals vor dem offiziellen Start macht. Solche frühen Schnäppchen sind ungewöhnlich für Amazon, da die hauseigenen Produkte normalerweise erst zum Prime Day selbst rabattiert werden. Doch dieses Angebot zeigt, dass sich ein frühzeitiger Blick lohnt - die Stückzahl ist begrenzt und der Tiefstpreis dürfte schnell vergriffen sein. Der Fire TV Stick 4K verwandelt jeden Fernseher in ein Smart-TV-Gerät.

Er bietet Zugriff auf sämtliche Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video, Disney+ und viele mehr. Mit der integrierten Xbox-App von Microsoft können Nutzer sogar Spiele streamen, ohne eine Konsole zu besitzen. Das Besondere an diesem Modell ist die Unterstützung von 4K Ultra HD, HDR und Dolby Atmos für ein immersives Heimkino-Erlebnis. Im Vergleich zum Fire TV Stick HD liefert der 4K-Stick eine deutlich höhere Bildqualität und mehr Rechenleistung, was sich in flüssigeren Menüs und schnelleren Ladezeiten bemerkbar macht.

Alexa ist ebenfalls an Bord und ermöglicht die Steuerung per Sprachbefehlen. Die neue KI-Version Alexa+ ist exklusiv in diesem Angebot verfügbar und bietet erweiterte Funktionen wie personalisierte Vorschläge und intelligentere Dialoge - ein Feature, das später möglicherweise kostenpflichtig wird. Für alle, die ihren Fernseher aufrüsten möchten, ist dieser Deal eine einmalige Gelegenheit. Der Fire TV Stick 4K kostet normalerweise rund 70 Euro, liegt im Prime-Day-Vorabangebot aber bei knapp 28 Euro.

Das ist ein Preis, der selbst den günstigeren HD-Stick unterbietet. Kunden sollten jedoch schnell zuschlagen, da die Nachfrage erfahrungsgemäß hoch ist. Amazon hat zudem angekündigt, dass Alexa+ zunächst nur auf diesem Gerät getestet werden kann - ein zusätzlicher Anreiz für Technikbegeisterte. Wer also plant, sich einen neuen Streaming-Adapter zuzulegen, sollte nicht bis zum offiziellen Prime Day warten.

Das Angebot gilt nur für kurze Zeit und ist ein echter Tiefstpreis. Die Kombination aus Hardware-Rabatt und KI-Neuerung macht diesen Deal zu einem der Highlights des Jahres





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