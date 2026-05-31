Prime Video Angebot: Hunderte Filme für 99 Cent an diesem Wochenende

Amazon Prime Video bietet diese Woche wieder ein besonderes Event an: Für nur 99 Cent pro Titel können Mitglieder Hunderte Filme ausleihen oder kaufen. Die Filme sind werbefrei und stehen 30 Tage lang in der Bibliothek zum Abruf bereit. Nach Start der Wiedergabe bleiben 48 Stunden zum Anschauen. Das Angebot wechselt regelmäßig und ist exklusiv für Prime-Mitglieder. Stornierungen sind innerhalb der 30-Tage-Frist möglich.

An diesem Wochenende bietet Prime Video wieder ein besonderes Event für Filmbegeisterte an: Amazon hat Hunderte Filme im Angebot, die für nur 99 Cent pro Titel ausgeliehen oder gekauft werden können.

Im Gegensatz zu vielen regulären Inhalten bei Prime Video sind diese geliehenen oder gekauften Filme komplett werbefrei ansehbar. Die Auswahl wurde bewusst vielfältig gestaltet - von bekannten Blockbustern bis hin zu anspruchsvollen Geheimtipps. Nach dem Ausleihen oder Kauf stehen die Filme 30 Tage lang in der persönlichen Bibliothek zum Abruf bereit. Sobald die Wiedergabe gestartet wird, bleibt danach ein Zeitfenster von 48 Stunden, um den Film vollständig zu schauen.

Dieses Angebot ist exklusiv für Amazon Prime Mitglieder; Nicht-Mitglieder können die Aktion nutzen, indem sie sich für die Prime-Mitgliedschaft anmelden. Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Liste der 99-Cent-Filme regelmäßig ändert.

Außerdem kann es vorkommen, dass einzelne Titel später in das reguläre Prime-Programm aufgenommen werden oder aktuell über einen separaten Amazon-Channel verfügbar sind. Sollte der Kauf oder die Ausleihe über die mobilen Apps auf Android oder iOS Schwierigkeiten bereiten, empfiehlt sich die Nutzung der Browser-Version von Amazon.de. Bei Problemen oder wenn klar ist, dass ein geliehener Film nicht angeschaut werden kann, kann die Bestellung innerhalb der 30-Tage-Frist storniert werden.

Nach Ablauf dieser Frist verfällt der Film und die 99 Cent werden trotzdem berechnet. Dieser Deal ist eine beliebte Aktion, bei der Filmfans die Möglichkeit haben, preiswert in große und kleine Kinoabenteuer einzutauchen. Die angebotenen Titel umfassen verschiedene Genres und stammen aus unterschiedlichen Produktionsjahren, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Bequemlichkeit des 30-Tage-Zugriffs und der 48-Stunden-Wiedergabefensters ermöglicht eine flexible Nutzung ohne den Druck, sofort schauen zu müssen.

Allerdings sollten Nutzer die Fristen im Blick behalten, um keine ungewollten Kosten zu verursachen. Insgesamt ist diese Aktion eine gute Gelegenheit, die Videothek von Prime Video zu erkunden und Filme zu entdecken, die möglicherweise noch nicht im regulären Abonnement enthalten sind





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prime Video 99 Cent Filmangebot Amazon Video On Demand Ausleihe Kauf Aktion Blockbuster Geheimtipp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amazon-Knaller: Hunderte Filme kosten bei Prime Video heute nur 99 CentPrime-Nutzer*innen können jetzt bei Amazon Hunderte Filme zum Schnäppchenpreis abstauben. Wir stellen euch die Highlights vor.

Read more »

Amazon Prime Video: Über 300 Filme für nur 99 Cent - Unsere HighlightsAm Wochenende bietet Amazon Prime Video eine riesige Auswahl an Filmen zum Leihen für nur 99 Cent. Wir haben die besten Titel aus den Genres Horror, Action und Drama für euch zusammengestellt.

Read more »

Amazon Prime Video: 300+ Filme für 99 Cent - Umfangreiche Highlights von 2025Prime‑Mitglieder können mehr als 300 Filme für 0,99 Euro ausleihen. Von Action und Horror bis hin zu Oscar‑Nominationen: Auswahl für 2025.

Read more »

Neue Filme und Serien bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime im Juni 2026Disney+ zeigt im Juni „Avatar: Fire and Ash“. Bei Netflix kommt „Avatar – Der Herr der Elemente“ (Staffel 2) und Amazon setzt „The Legend of Vox Machina“ fort.

Read more »