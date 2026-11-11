Prime Video beendet Spider-Noir: Nicolas Cage und Amazon trennen sich

Amazon streicht die Marvel-Serie Spider-Noir nach einer Staffel. Nicolas Cages Ablehnung der KI-Klausel und hohe Produktionskosten von 400 Millionen US-Dollar führten zur Absetzung.

Die Streaming-Plattform Prime Video hat die Entscheidung getroffen, keine weiteren Folgen der Marvel-Serie Spider-Noir zu produzieren. Damit endet die Geschichte des Privatdetektivs Ben Reilly abrupt, obwohl die Show wochenlang in den Charts verweilte und durchweg positive Kritiken erhielt. Für die Fans dieser einzigartigen Interpretation eines Marvel-Charakters kam diese Nachricht wie ein Schlag in die Magengrube. Die Serie war ein visueller und erzählerischer Erfolg, der jedoch nicht lange überleben sollte.

Für den Hauptdarsteller Nicolas Cage war die Kündigung der Serie hingegen vor allem eine Erleichterung. Der Schauspieler hatte bereits vor der offiziellen Ankündigung klar kommuniziert, dass er kein Interesse daran hat, die Geschichte seines Charakters weiterzuerzählen. Seine Haltung war eindeutig und hinterfragbar, was die finale Entscheidung von Prime Video nur noch logischer erscheinen lässt. Cage sah die erste Staffel als abgeschlossenes Kunstwerk an.

Also read Bayerischer Kunstpreis: Spider Murphy Gang erhält Ehrenpreis

Nicolas Cages klare Position gegen Wiederholungen

Cage offenbarte ehrlich, dass die Geschichte des Privatdetektivs nicht weiter ausgearbeitet werden sollte. Er begründete seine extreme Einstellung damit, dass es eine perfekte Staffel sei. Man wolle ja nicht in der Rolle feststecken und sich abnutzen. Ben Riley ist so eigenwillig, dass eine Fortsetzung riskant wäre. Cage fühlte sich auf einer Gratwanderung und wusste, dass eine Wiederholung in Staffel zwei oder drei schnell zur Selbstkopie werden könnte.

Als Cage die Nachricht der Absetzung erreichte, war der Schauspieler nicht enttäuscht. Sein erster Gedanke war lediglich: Puh, danke! So konnte er sich endlich auf andere Projekte konzentrieren, ohne sich wiederholen zu müssen. Er mag es nicht, sich zu wiederholen. Es ist perfekt, und er liebt diese Figur. Diese Staffel wird immer da sein und immer frisch bleiben, solange sie nicht künstlich verlängert wird.

Advertisement

KI-Klausel und wirtschaftliche Enttäuschung bei Amazon

Cages Erleichterung lässt sich auch auf einen weiteren Aspekt zurückführen. Im vergangenen Monat äußerte sich Cage auf der New York Comic Con öffentlich zu den Bedingungen von Amazon. Er lehnte die Nutzung von Künstlicher Intelligenz für seinen Charakter strikt ab. Cage erklärte, dass er keiner derartigen Club-Mitgliedschaft angehört und keine Verzichtserklärung unterschrieben habe, die es dem Studio erlaubt, KI bei Spider Noir einzusetzen.

Trotz der Kritik von Nicolas Cage gegenüber Amazon wurde Spider-Noir zu einem großen Streamingerfolg. Bei Rotten Tomatoes gibt es von der Presse sogar eine sehr gute Wertung von 92 Prozent. Doch für das Aus der Serie gibt es tatsächlich mehrere Gründe. Neben Cages Weigerung, die KI-Klausel zu unterzeichnen, spielte die Wirtschaftlichkeit eine entscheidende Rolle. Die Show kostete rund 400 Millionen US-Dollar in der Produktion.

Zahlen und Fakten zur Absetzung der Serie

Diese hohe Summe steht in keinem Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen. Trotz der rund 2,6 Milliarden gestreamten Minuten konnte die Serie die hohen Erwartungen von Amazon nicht erfüllen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung ging für das Studio nicht auf. Daher ist es verständlich, dass Prime Video den Schnitt zog. Die Kombination aus unkooperativem Star und fehlendem Profit machte eine Fortsetzung unmöglich. Amazon wird wohl nicht mehr mit diesem Studio zusammenarbeiten, aber das ist okay für beide Seiten.