Ein Bericht der Wirtschaftswoche hatte am Freitag die Abschaltung von Prime Video in Deutschland gemeldet. Amazon dementiert dies jedoch und hält fest, dass es für Kunden keine Gefahr gibt, den Zugang zum Streaming-Dienst zu verlieren.

Amazon -Kunden können aufatmen. Prime Video bleibt in Deutschland verfügbar. Noch am Freitag sorgte ein Bericht der Wirtschaftswoche für Aufregung. Danach drohte dem Streaming -Dienst angeblich die Abschaltung – ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf sei schuld. Amazon hält sich bedeckt und prüft derzeit die nächsten Schritte. Es besteht jedoch absolut keine Gefahr, dass Kunden den Zugang zu Prime Video verlieren. \Der Hintergrund ist ein Rechtsstreit mit der Nokia -Tochter Alcatel-Lucent .

Sie wirft Amazon vor, mit einer Funktion der Prime Video-App ein Patent zu verletzen. Konkret geht es um das sogenannte „Casting“: die Übertragung von Inhalten vom Smartphone oder Tablet auf einen Fernseher. Alcatel-Lucent argumentiert, dass diese Funktion das Patentrecht von Nokia verletzt. Amazon müsse entweder die Funktion entfernen oder eine Lizenz erwerben. Im schlimmsten Fall könnte Nokia eine einstweilige Verfügung gegen Prime Video erwirken. Doch dafür müsste das Unternehmen eine Bankbürgschaft über 500 Millionen Euro hinterlegen – eine hohe Hürde. \Amazon prüft derzeit seine Optionen: Entweder die Cast-Funktion wird entfernt, oder das Unternehmen zieht vor die nächste Instanz. Bis dahin bleibt alles, wie es ist





