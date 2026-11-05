Prime Video Comedy-Adventskalender: 24 Türchen, 35 Stars und 75.000 Euro Preisgeld

Prime Video startet am 1. Dezember einen Comedy-Adventskalender mit kurzen Filmen. Ein versteckter Zahlencode kann am 24. Dezember geknackt werden und bringt einen Geldpreis von 75.000 Euro.

Der Streamingdienst Prime Video startet am 1. Dezember einen eigenen Comedy-Adventskalender. Ab diesem Datum öffnet der Dienst jeden Tag um Mitternacht ein neues Türchen, hinter dem sich eine kurze, unterhaltsame Comedy-Folge verbirgt. Anstelle von Schokolade erwarten die Zuschauer also komische Kurzfilme.

Insgesamt 35 Stars aus den größten und beliebtesten Prime-Video-Formaten werden Teil des Prime Video Comedy-Adventskalenders sein. Genannt werden Comedy-Ikonen wie Martina Hill (52), Ralf Schmitz (52) und Olaf Schubert (58) sowie das Magier-Duo Siegfried & Joy.

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Wie der Prime Video Comedy-Adventskalender aufgebaut ist

Der Prime Video Comedy-Adventskalender besteht aus 24 Filmen, die jeweils an die Shows der beteiligten Stars anknüpfen. Jeder Film ist als eigenes Türchen angelegt und wird täglich um Mitternacht freigeschaltet.

Die Beiträge stammen aus bekannten Prime-Video-Formaten wie LOL: Last One Laughing, Holey Moley - Minigolf Extreme, LOL Next und Perfekt verpasst. Dadurch verbindet der Adventskalender Figuren und Humor aus unterschiedlichen Produktionen des Streamingdienstes in einem gemeinsamen Format.

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Nach Informationen der Bild-Zeitung wurden einzelne Folgen bereits im Hochsommer gedreht. Die Produktion begann demnach lange vor dem Start der Ausstrahlung im Dezember.

Versteckter Zahlencode mit 75.000 Euro Preisgeld

Der Adventskalender enthält ein Gewinnspiel, das pünktlich zu Weihnachten endet. Wer die Folgen aufmerksam verfolgt, kann einen Geldpreis von 75.000 Euro gewinnen.

In jeder der 24 Folgen ist eine Zahl versteckt. Zusammen ergeben diese Zahlen einen Code, der am 24. Dezember geknackt werden kann.

Die Mechanik verbindet das tägliche Ansehen der Filme mit einer Aufgabe über den gesamten Aktionszeitraum. Wer nur einzelne Folgen sieht, kann den Code nicht vollständig zusammensetzen.

Michelle Hunziker und Hazel Brugger als Prime-Video-Gesichter

Michelle Hunziker (49) und Hazel Brugger zählen laut dem Bericht in den letzten Jahren zu den beliebtesten Protagonistinnen von Prime Video. Beide sind eng mit der Reihe LOL: Last One Laughing verbunden.

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Michelle Hunziker war dreimal als Teilnehmerin bei LOL: Last One Laughing dabei. Aktuell ist sie in Staffel sieben der Show zu sehen, musste diese jedoch nach Folge fünf verlassen.

Hazel Brugger hat viermal bei LOL teilgenommen. Seit September 2026 präsentiert sie den Ableger LOL Next, und eine weitere Staffel kommt vermutlich 2027.

Ausblick auf Weihnachten und die nächste LOL-Staffel

Der letzte wichtige Termin des Adventskalenders ist der 24. Dezember, an dem der Zahlencode geknackt werden kann. Bis dahin öffnet Prime Video jeden Tag ein neues Türchen mit einer Comedy-Folge.

Für Fans der Formate ist der Adventskalender zugleich ein Vorgeschmack auf kommende Produktionen. Hazel Brugger führt mit LOL Next durch den Ableger der Reihe, und eine weitere Staffel wird vermutlich im Jahr 2027 erscheinen.