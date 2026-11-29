Prime Video dreht im Dezember auf: Ein großes Serienfinale und jede Menge Filmhits warten. Was landet auf der Watchlist?

legt im Dezember auch Prime Video mit zahlreichen Serien, Filmen und weihnachtlichen Formaten nach. Das wichtigste Serienhighlight des Monats startet am 9. Dezember. Sie ist zugleich die letzte, denn mit ihr endet die Geschichte der erfolgreichen Young-Adult-Serie.

Festlich wird es aber schon früher: Ab dem 1. Dezember öffnet sich täglich ein neues Türchen im "Comedy Adventskalender". Nur einen Tag später folgt die Actionkomödie "Geklaute Weihnachten", in der zu sehen sind. Über den gesamten Monat verteilt kommen außerdem bekannte Serienklassiker, neue Original-Produktionen und Shows ins Programm.

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Dazu gibt es jede Menge aktuelle Blockbuster und ältere Filmhits. Serienfans können sich ab dem 1. Dezember durch alle fünf Staffeln von "Six Feet Under – Gestorben wird immer" schauen. Am 4.