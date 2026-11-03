Prime Video: Mile 22 wird in den nächsten 30 Tagen aus dem Katalog entfernt

Amazon Prime Video streicht den Action-Thriller Mile 22 mit Mark Wahlberg. Zuschauer müssen schnell handeln, da der Film innerhalb von 30 Tagen aus dem Abo verschwindet.

Der Action-Thriller " Mile 22" verlässt den Streaming -Katalog von Amazon Prime Video in naher Zukunft. Die Plattform entfernt den populären Film, was bedeutet, dass Abonnenten die Gelegenheit nutzen müssen, ihn noch zu sehen. Regisseur Peter Berg hat das Werk inszeniert, das auf explosive Schusswechsel und kompromisslose Nahkämpfe setzt. Die Geschichte handelt von einer gefährlichen Mission gegen die Zeit.

Handlung des Films Mile 22

In dem Film schlüpft Mark Wahlberg in die Rolle des Elite-Agenten James Silva. Er ist Mitglied einer geheimen Spezialeinheit, die aktiv wird, wenn diplomatische Bemühungen und herkömmliche militärische Maßnahmen nicht mehr ausreichen. Zusammen mit seinem Team muss er einen Mann zu einem Flughafen eskortieren, der sich 22 Meilen entfernt befindet. Dieser Transport entwickelt sich jedoch schnell zu einem blutigen Spießrutenlauf.

Also read Bei Prime Video: Der vermutlich schlechteste Film mit Action-Star Arnold Schwarzenegger

Bewaffnete Gegner setzen alles daran, die Flucht des Ziels zu verhindern. Wer harte Action, intensives Dauerfeuer und spektakuläre Martial-Arts-Einlagen schätzt, kommt im Film voll auf seine Kosten. Besonders Iko Uwais sorgt mit seinen Kampfkünsten für einige der sehenswertesten Momente des Werkes. Die Kombination aus diesen Elementen macht den Film zu einem typischen Vertreter des Genres.

Bewertung durch Presse und Publikum

Von Presse und Publikum wird der Action-Kracher durchwachsen bewertet, wobei die Meinungen stark schwanken. Die IMDB vergibt insgesamt einen soliden Wert von 6,1 von 10 möglichen Punkten. Gelobt werden häufig die Kampfszenen und das hohe Actiontempo. Kritiker bemängeln hingegen die dünne Handlung und die hektischen Schnitte, die nicht jeden Filmfan überzeugen.

Advertisement

Einer der Rezensenten schreibt: "Ich kann nur sagen: ACTION, ACTION, PLOT TWIST. Es braucht unbedingt einen zweiten Teil, einer war einfach nicht genug." Ein anderer Nutzer verteidigt den Film gegen negative Kommentare und stellt fest: "Was soll die ganze Negativität? Es ist kein oscarreifer Film, aber ein anständiger Actionfilm. Mark Wahlberg spielt seine Rolle gut. Keine unnötigen, aufgesetzten Botschaften, einfach nur pure Action." Diese Bewertungen zeigen die polare Rezeption des Werkes.

Auswirkungen für Prime-Video-Nutzer

Weiterhin lobt ein weiterer Zuschauer die Action und merkt an: "Die Action hat mir sehr gut gefallen. Man musste bei diesem Film mitdenken und konnte nicht einfach nur passiv zusehen. Die überraschende Wendung am Ende war auch gelungen. Ein großartiger Film!" Für einen launigen Streaming-Abend mit reichlich Action ist der Film also eine solide Option, sofern man keine besonders tiefgründige Geschichte erwartet.

Da der Film bereits bei den Titeln gelistet wird, die in den nächsten 30 Tagen aus dem Prime-Katalog fliegen, ist Eile geboten. Prime-Kundinnen und -Kunden sollten ihre Chance also noch schnell nutzen, bevor der Titel endgültig vom Service verschwindet. Dies betrifft insbesondere Fans des Regisseurs Peter Berg und der Darsteller Mark Wahlberg sowie Iko Uwais. Der Wegfall des Titels reduziert das Angebot im Bereich harter Action-Thriller vorübergehend.