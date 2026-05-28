Prime Video's 'Off Campus': Erfolgreiche Hockey-Romance, aber nicht ohne Kritik

Der Streaming-Riese Prime Video hat mit 'Off Campus' einen weiteren Erfolg in der Hockey-Romance-Gattung gelandet. Doch trotz der positiven Resonanz gibt es auch Kritikpunkte, insbesondere in Bezug auf die deutsche Synchronisation.

Nach dem weltweiten Erfolg von 'Heated Rivalry' versuchte Prime Video , den nächsten Hockey-Romance -Hit zu landen. Dieser Versuch ging voll und ganz auf, wie die beeindruckenden Streaming -Zahlen zeigen.

Buchadaptionen sind schon lange ein Erfolgsgarant, insbesondere wenn sie eine Mischung aus Drama, großen Gefühlen und hartem Sport bieten - wie auch die jüngsten Erfolge von 'Off Campus' beweisen. Doch liegen Kritik und Begeisterung aktuell näher beieinander, als viele vermuten würden. Während zahlreiche Zuschauer die Serie in Dauerschleife streamen, sorgen vermeintlich kleine Details plötzlich für Diskussionen unter Fans. Im Fokus steht dabei die deutsche Synchronisation der Prime-Video-Produktion





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Prime Video Off Campus Hockey-Romance Streaming Synchronisation Kritik

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