Prime Video streicht Spider-Noir: Nicolas Cage freut sich über Absetzung

Die Marvel-Serie Spider-Noir wird nicht fortgesetzt. Nicolas Cage und Amazon haben unterschiedliche Gründe für die Absetzung, die wirtschaftliche Erwartungen nicht erfüllte.

Der US-amerikanische Streaming dienst Prime Video hat entschieden, keine weiteren Folgen der Marvel -Serie Spider-Noir zu produzieren. Damit beendet das Unternehmen die Arbeit an der Detektiv-Serie, die in der Hauptrolle mit dem Schauspieler Nicolas Cage wochenlang in den Charts vertreten war. Trotz positiver Kritiken und chartstarker Präsenz gilt die Einstellung als schockierend für die Fans der Serie.

Künstlerische Erschöpfung des Hauptdarstellers

Nicolas Cage empfindet die Absetzung der Serie vor allem als eine große Erleichterung. Der Schauspieler hatte sich bereits im Vorfeld klar gegen eine Fortsetzung der Geschichte seines Charakters Ben Reilly ausgesprochen. Er gab offen zu, dass die Handlung des Privatdetektivs nicht weiter ausgearbeitet werden sollte, da er keine wiederholende Arbeit leisten wollte. Für Cage ist die erste Staffel ein perfekt abgeschlossenes Werk, das seine kreative Freiheit wahrt.

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Cage begründete seine Entscheidung damit, dass er nicht in einer Rolle feststecken und sich dabei abnutzen wolle. Der Charakter Ben Riley gelte als sehr eigenwillig, was Cage dazu veranlasste, eine riskante Gratwanderung einzugehen. Er warnte davor, dieses高风险-Unternehmen in einer zweiten oder dritten Staffel zu wiederholen, da die Gefahr der Abnutzung sonst zu hoch sei. Seine Philosophie lautet, sich selbst nicht zu wiederholen, da er die Figur und die aktuelle Staffel liebt und sie frisch bleiben soll.

Konflikt um Künstliche Intelligenz und Vertragswerke

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Trennung von Amazon ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Auf der New York Comic Con äußerte Cage seine ablehnende Haltung gegenüber der Nutzung von KI bei Spider Noir. Er betonte, dass er nicht zu deren Club gehöre und keine Verzichtserklärung unterzeichnet habe, die Studios die Erlaubnis zum Einsatz dieser Technologie gibt. Dies führte dazu, dass er wahrscheinlich nicht mehr mit Amazon zusammenarbeiten wird, was seine Freude über die Absetzung zusätzlich nährte.

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Trotz der Kritik an den Produktionsbedingungen von Amazon und den strengen KI-Bestimmungen konnte sich Spider-Noir als großer Streaming-Erfahl behaupten. Die Serie erhielt von der Presse eine sehr gute Wertung von 92 Prozent auf der Plattform Rotten Tomatoes. Dies unterstreicht, dass die künstlerische Qualität der Serie hoch anerkannt war, auch wenn die geschäftlichen und technischen Rahmenbedingungen zur Einigung führten.

Wirtschaftliche Faktoren und Streaming-Zahlen

Neben den inhaltlichen und technischen Differenzen spielten auch massive wirtschaftliche Erwartungen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung von Prime Video. Die Produktion der Serie kostete etwa 400 Millionen US-Dollar. Diese enormen Kosten standen in keinem Verhältnis zu den erreichten Zuschauerzahlen, obwohl die Show rund 2,6 Milliarden gestreamte Minuten verbuchen konnte.

Für Amazon bedeutete dies, dass die hohen finanziellen Erwartungen, die an die Marvel-Produktion geknüpft waren, nicht erfüllt wurden. Die Kombination aus der Weigerung von Nicolas Cage, an einer Fortsetzung mitzuwirken oder KI-Klauseln zu akzeptieren, sowie den enttäuschenden wirtschaftlichen Kennzahlen führte schließlich zum Abbruch des Projekts. Die Serie bleibt somit als eigenständiges Kunstwerk erhalten, ohne in eine Serienfortsetzung zu münden.