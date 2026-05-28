Primetime: Robert Pattinson als TV-Jäger der Kontroverse

Der Film Primetime erzählt die Geschichte von Chris Hansen und seiner umstrittenen Reality-Show To Catch a Predator, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. A24 produziert das Drama, das 2026 in die Kinos kommt.

Der Trailer zu Primetime hat es in sich: Robert Pattinson schlüpft in die Rolle des TV-Journalisten Chris Hansen , der mit seiner Sendung To Catch a Predator in den USA für Aufsehen sorgte.

Der Film, produziert vom Indie-Studio A24, nimmt das Publikum mit zurück ins Jahr 2006, als Hansen und sein Team ein Haus als Falle präparieren, um mutmaßliche Sexualstraftäter zu überführen. Die Show, die im Rahmen von Dateline NBC ausgestrahlt wurde, löste eine hitzige Debatte über Medienjustiz und Internetsicherheit aus. Kritiker warfen dem Format vor, die Grenzen zwischen echter Strafverfolgung und Reality-TV zu verwischen. Primetime, inszeniert von Lance Oppenheim, verspricht, diese Kontroversen aufzugreifen und gleichzeitig ein fesselndes Drama zu liefern.

Pattinson, der auch als Produktor fungiert, zeigt sich in einer Rolle, die von Fans bereits als oscarwürdig gehandelt wird. Der Film startet am 11. September 2026 in den US-Kinos, ein deutscher Termin steht noch aus





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Primetime Robert Pattinson To Catch A Predator A24 Chris Hansen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Robert Pattinson in Primetime: Ein kritischer Blick auf To Catch A PredatorDer erste Trailer zu Primetime ist raus, und er wirft einen interessanten Blick auf die True-Crime-Reihe To Catch A Predator. In dem Film schlüpft Robert Pattinson in die Rolle des TV-Moderators Chris Hansen, dessen Sendung Anfang der 2000er-Jahre hohe Wellen schlug. Der Film wirft einen kritischen Blick auf die Sendung und ihre Kritikpunkte.

Read more »

Schon der 5. Film mit Robert Pattinson dieses Jahr: Im Trailer zu Primetime spielt er einen Mann, der TV-Geschichte schriebRobert Pattinson spielt 2026 in fünf Kinofilmen mit und der neueste Trailer lässt ihn in eine Rolle schlüpfen, die es tatsächlich gegeben hat.

Read more »

Nach Absturz: 'Küchenschlacht' verliert in der Primetime weiterMit einer XXL-Ausgabe der 'Küchenschlacht' hat das ZDF am Mittwochabend in der Primetime nur sehr überschaubare Quoten eingefahren, selbst ZDFneo hatte mehr Publikum. Zufriedener sein kann man bei Sat.1, dort ging es ums Backen.

Read more »

Küchenschlacht in der Krise: Absinkende Quoten gefährden Primetime-ZukunftDie quotentechnische Talfahrt der ZDF-Kochsendung Die Küchenschlacht setzt sich weiter fort. Während die Nachmittagsausgaben noch solide Werte einfahren, verliert die Primetime-Ausgabe massiv an Zuschauern, insbesondere bei den Jüngeren. Der Sender steht vor der Entscheidung, ob sich der Abendsendeplatz lohnt.

Read more »