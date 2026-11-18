Der ehemalige Vierfach-Vuelta-Sieger Primoz Roglic unterzeichnet einen Vertrag beim NSN Cycling Team von Andrés Iniesta ab der Saison 2027. Details zum Neuanfang und Kader.

Der slowenische Rad-Profi Primoz Roglic hat seinen nächsten Karriereschritt bereits fest vereinbart. Der 37-jährige Vierfach-Gewinner der Vuelta a España wechselt zur Saison 2027 zum NSN Cycling Team. Dieses Team wird von dem spanischen Fußball-Legende Andrés Iniesta geführt, der den Rennstall mitgründet und unterstützt. Die offizielle Bekanntgabe dieses Wechsels erfolgte am Mittwoch durch den Rennstall selbst.

Neuanfang bei NSN Cycling Team ab 2027

Der Viermal-Sieger der Vuelta a España, Primoz Roglic, setzt seine professionelle Radsportkarriere fort und unterschreibt beim NSN Cycling Team einen Einjahresvertrag. Diese Entscheidung markiert einen klaren Neuanfang für den Sportler nach seiner Zeit bei der deutschen Mannschaft Red Bull-Bora-hansgrohe. Der slowenische Rennfahrer bleibt dem professionellen Radsport damit noch mindestens ein weiteres Jahr erhalten, nachdem sein Vertrag beim deutschen Team nicht verlängert wurde. Der Name seines neuen Arbeitgebers spielt direkt auf seine mentale Einstellung an: NSN steht für "Never Say Never", was Roglic als perfekte philosophische Übereinstimmung mit seiner aktuellen Lebensphase beschreibt. Er betonte in einer offiziellen Mitteilung, dass er Herausforderungen liebe und gemeinsam mit dem Team die Zukunft gestalten wolle.

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Roglics aktuelle Form und vorherige Stationen

Der Wechsel zum NSN Cycling Team folgt auf eine erfolgreiche Phase bei Red Bull-Bora-hansgrohe, für die Roglic 2024 gewechselt war. Im Jahr 2024 krönte er seine Zeit dort mit dem vierten Sieg bei der Vuelta a España. Obwohl er bei der Tour de France 2025 nur den achten Gesamtrang belegte, bewies er 2026 erneut seine Weltenklasseform. In diesem Jahr wurde er Europameister im Einzelzeitfahren und entschied die Vuelta a España auf dem zweiten Platz für sich. Seine Karrierebilanz umfasst insgesamt 93 Profisiege, darunter den Sieg beim Giro d'Itania 2023 und die Goldmedaille im Einzelzeitfahren bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

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Rolle von Iniesta und Kader-Upgrades

Andres Iniesta, der 42-jährige Ex-Fußballstar, ist maßgeblich mit dem Rennstall verbunden und sorgt für eine starke medialen Präsenz. Das NSN Cycling Team rüstet den Kader strategisch für die großen Rundfahrten aus, um mit der Erfahrung von Roglic konkurrenzfähig zu sein. Neben der Verpflichtung von Primoz Roglic hatte der Rennstall bereits andere renommierte Fahrer unter Vertrag genommen. Dazu gehört der Giro d'Italia-Sieger von 2019, Richard Carapaz, der 33 Jahre alt ist. Zusätzlich verpflichtete das Team Santiago Buitrago im Alter von 26 Jahren sowie Lennert Van Eetvelt, der 25 Jahre alt ist.

Motivation und Ausblick auf die Zukunft

Primoz Roglic, der 37 Jahre alt ist, zeigt sich weiterhin hochmotiviert und denkt nicht an ein frühzeitiges Karriereende. In seinen öffentlichen Statements erklärte er, dass er glaube, noch viel zu erledigen zu haben, sowohl sportlich als auch persönlich. Er betonte, dass sein Antrieb nicht darin liege, einfach nur Rennen zu fahren, sondern echte Erfolge zu erzielen und sich weiterzuentwickeln. Die Verbindung zum Team von Andrés Iniesta gibt ihm die Freiheit, neue Kapitel in seinem Leben zu beginnen, in denen er seinen inneren Frieden findet. Die Zusammenarbeit beginnt offiziell 2027, wobei die aktuelle Saison 2026 der letzte Höhepunkt für ihn bei seinem bisherigen Team war.