Während die Princess of Wales die 'Three Peaks Challenge' absolvierte, nahmen George, Charlotte und Louis Videobotschaften für sie auf. In der Dokumentation 'Heal' werden die Nachrichten der drei Kinder erstmals gezeigt.

In ihrer Dokumentation"Heal" beleuchtet Catherine, Princess of Wales, neben ihrer Krebserkrankung auch die"Three Peaks Challenge", die sie im Sommer absolvierte. Für die Herausforderung schickten ihr George, Charlotte und Louis Videobotschaften.

, die der Kensington Palast veröffentlichte, durften britische Medienvertreter:innen die Dokumentation bereits vorab sehen. Das "Hello"-Magazin und der "Mirror" berichten übereinstimmend von den sensiblen Momenten, die Kate im Film zeigt – und von rührenden Videobotschaften, die ihr ihre Kinder, 44, absolvierte die sogenannte "Three Peaks Challenge" im Sommer. Dabei müssen die drei höchsten Gipfel Großbritanniens innerhalb von 24 Stunden bestiegen werden.

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Am Fuße des letzten Bergs wurde Kate von ihrem Ehemann, ihren Kindern, und ihren Eltern Die Szenen des Wiedersehens waren schon damals ergreifend – doch erst jetzt, durch die Dokumentation "Heal", wird bekannt, dass die drei Wales-Kinder ihrer "Mummy" jeweils eine Videobotschaft aufgenommen haben, die ihr Bruder, 39, Kate während der Wanderungen zeigte.