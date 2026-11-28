Royal-News aus aller Welt im GALA-Ticker: Darum fehlt Pippa in der neuen Doku der Princess of Wales +++ Leonore zeigt sich erstmals seit sechs Jahren an der Seite der niederländischen Königsfamilie +++ Prinz William bedauert Insolvenz des 'Diana Award'.

Die Royal-News aus aller Welt im GALA-Ticker: Darum taucht Pippa nicht in der Doku der Princess of Wales auf +++ Gräfin Leonore zeigt sich erstmals seit sechs Jahren an der Seite der niederländischen Königsfamilie +++ Prinz William bedauert Insolvenz des"Diana Award".

Princess of WalesAuch in Kates Film "Heal" fehlt von ihrer Schwester bislang jede Spur. Emily Nash, Adelsexpertin beim "Hello"-Magazin, geht nun genauer auf das Fehlen der 43-Jährigen ein.

Advertisement

Advertisement

"" Offenbar war Familie Matthews schlichtweg zeitlich verhindert. "König Willem-Alexander , 59, und Königin Máxima, 55, selbstverständlich viel in der Öffentlichkeit stehen, nehmen auch die beiden Töchter von Prinzessin Mabel, 58, der Witwe von Prinz Friso, †44, regelmäßig offizielle Termine wahr. Und auch zwei der drei Kinder von Prinz Constantijn, 57, und Prinzessin Laurentien, 60, lassen sich öfter bei royalen Ereignissen blicken.