Die britische Königsfamilie nimmt jährlich mindestens 2000 Termine wahr, die Bandbreite ist groß. GALA wirft dem Königspaar Charles und Camilla sowie William, Catherine und Co. einen Blick über die Schulter: Sehen Sie hier die besten Momente aus 2026.

Die britische Königsfamilie nimmt jährlich mindestens 2.000 Termine wahr, die Bandbreite ist groß. GALA wirft dem Königspaar Charles und Camilla sowie Prinz William, Catherine und Co. einen Blick über die Schulter: Sehen Sie hier die besten Momente aus 2026.zeigt sich Catherine, Princess of Wales, bei einem Termin.

Zusammen mit Lucy Brown, Geschäftsführerin der Hugo Burge Foundation, und James Fox , Creative Director, besucht sie die Hugo Burge Foundation in Greenlaw, Schottland. , wieder: lächeln und winken! Die Mitglieder der britischen Königsfamilie haben über den Jahreswechsel einige wenige Tage Zeit gehabt, um Kraft zu tanken. Danach warten wieder mehrere Monate voller Termine, Begegnungen, Reisen und erinnerungswürdiger Momente auf die Royals.

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Die tagtäglichen Termine, die die Mitglieder der Royal Family in 2026 wahrnehmen werden, sind am Anfang des Jahres noch nicht vollständig absehbar. Dafür gibt es aber schon jetzt einige Highlights, auf die sich Fans freuen dürfen: Im April wird König Charles in den USA erwartet, im Sommer wird dann auch Prinz William über den Atlantik reisen. Anlass sind der 250. Geburtstag dersowie die Fußballweltmeisterschaft der Männer.