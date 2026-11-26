König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren drei Töchtern – eine Bilderbuchfamilie! Bei GALA können Sie das innige Verhältnis der Königsfamilie der Niederlande in den schönsten Bildern bewundern.

Mit drei Prinzessinnen in der Familie ist immer was los Máxima und Willem-Alexander, das Königspaar der Niederlande, haben einfach eine schrecklich nette Familie. Drei Töchter sorgen für jede Menge Trubel und viele süße Momente.

Hier ein kleiner Einblick ins Familienalbum.zeigen sich bester Laune bei den Prins Claus Impact Awards. Einer Preisverleihung, bei der Künstler:innen und Kunstschaffende ausgezeichnet werden. Ins Leben gerufen wurde dieser Preis zu Ehren von Prinz Claus, dem verstorbenen Ehemann von Königin Beatrix, zu dessen 70. Geburtstag im Jahr 1996.

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Es ist ein Tag, an dem fast die ganze Familie zusammenkommt.genoss eine gute Ausbildung an einer Privatschule in Wales, studierte im Anschluss Geschichte und bewies, dass in ihm viel mehr steckte, als nur wilde Partys zu feiern.. Nach ihrer über drei jahrzehntelangen Herrschaft über die Niederlande gab sie 2013 ihre Abdankung bekannt und machte ihrem Sohn den Weg als Thronnachfolger frei.