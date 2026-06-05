Prinz Andrew hat private Einnahmen durch Untervermietung von Cottages gestrichen

Der britische Rechnungshof hat ergeben, dass Prinz Andrew seine private Einnahmen jahrelang mit der Untervermietung von Cottages auf einem Anwesen gestrichen hat, auf dem er selbst de facto mietfrei wohnte. Er erzielte Einnahmen, die an Andrew Mountbatten-Windsor flossen, wie der Rechnungshof konstatierte. Uns ist nicht bekannt, welche Miete verlangt wurde.

Der ehemalige Prinz Andrew hat sein privates Einkommen jahrelang mit der Untervermietung von Cottages auf einem Anwesen aufgebessert, auf dem er selbst de facto mietfrei wohnte.

Dies enthüllte der britische Rechnungshof. Sein offizieller Bericht erfolgte inmitten einer öffentlichen Debatte über die von außen undurchsichtig erscheinenden Immobilienverhältnisse des Königshauses. Während Andrew für das Haus mit 30 Zimmern nur eine symbolische Miete zahlte und damit praktisch mietfrei wohnte, strich er nach Angaben des Rechnungshofes die Einnahmen aus der Untervermietung dreier kleinerer Häuser auf dem weitläufigen Gelände ein. Er erzielte Einnahmen, die an Andrew Mountbatten-Windsor flossen, wie der Rechnungshof konstatierte. Uns ist nicht bekannt, welche Miete verlangt wurde





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