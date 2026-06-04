Prinz Andrew mit auffälligem Bluterguss auf Sandringham-Anwesen gesichtet

Prinz Andrew wurde mit einem großen violetten Bluterguss im Gesicht photographed, während er auf dem königlichen Anwesen Sandringham unterwegs war. Der Vorfall heizt Spekulationen über die Ursache der Verletzung an, insbesondere vor dem Hintergrund eines früheren Sicherheitsvorfalls und andauernder polizeilicher Ermittlungen gegen ihn.

Schockierende Fotos vom Sandringham -Anwesen! Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde auf dem Weg zu seinem dortigen Zuhause mit einem auffälligen, großen Bluterguss im Gesicht gesichtet. Der frühere Herzog von York fuhr am Donnerstag in seinem Land Rover nahe Marsh Farm auf dem Anwesen des Königs in Norfolk, als er fotografiert wurde.

Auf seiner rechten Gesichtshälfte war ein deutlich sichtbarer violetter Bluterguss zu sehen, der sich über das Auge und die Woche zog. Laut Bild-Zeitung trug er ein rosafarbenes Hemd und eine blaue Jacke. Noch vor zwei Wochen war er öffentlich gesehen worden - damals ohne sichtbare Verletzung. Bei seinen letzten öffentlichen Auftritten im April war der Fleck in Andrews Gesicht noch nicht zu sehen.

Wie und wann er sich den Bluterguss zuzog, ist unklar. Eine dem Royal nahestehende Quelle sagte der Zeitung, es gebe "keinen Grund zur Sorge". Mehr wollte die Quelle mit Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht nicht sagen. Seit einem Sicherheitsvorfall im vergangenen Monat ist Andrew kaum noch in der Öffentlichkeit aufgetaucht.

Damals war er auf dem Sandringham-Anwesen mit den Corgis der verstorbenen Queen Elizabeth II. unterwegs, als ein Mann mit Sturmhaube auf ihn zugerannt sein soll. Der Verdächtige habe aus rund 50 Metern Entfernung auf ihn eingeschrien. Andrew, der von einem Personenschützer begleitet wurde, lief zurück zu seinem Auto und fuhr davon. Berichten zufolge soll er "erschüttert" gewesen sein.

Parallel steht Andrew weiterhin unter polizeilichen Ermittlungen. Er war im Februar wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt festgenommen worden. Er wurde nach elf Stunden wieder freigelassen, sein Fall wird aber untersucht. Die Ermittlungen, die ursprünglich seine Tätigkeit als britischer Handelsgesandter zwischen 2001 und 2011 betrafen, wurden inzwischen ausgeweitet.

Auch seine frühere Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird wieder thematisiert. Andrew hatte jede Fehlhandlung bestritten. Der Vorfall mit dem Bluterguss wirft neue Fragen zum Zustand und den Aktivitäten des umstrittenen Royal-Mitglieds auf





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prinz Andrew Bluterguss Sandringham Sicherheitsvorfall Ermittlungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Expertin schlägt Alarm: Prinz William und Kate kämpfen mit Fake-Aufnahmen im NetzImmer mehr KI-Bilder der britischen Royals kursieren im Netz und sorgen für Verwirrung. Besonders Prinz William und Prinzessin Kate sind betroffen. Eine Expertin warnt vor Folgen für das Image der Königsfamilie.

Read more »

Prinz Harry zeigt sich ohne Herzogin MeghanPrinz Harry hat sich bei zwei Terminen ohne Herzogin Meghan gezeigt. In Kalifornien unterstützte er bei den Events zwei Freunde der Familie.

Read more »

Prinz Harry zeigt sich ohne MeghanPrinz Harry hat sich bei zwei Terminen ohne Herzogin Meghan gezeigt. In Kalifornien unterstützte er bei den Events zwei Freunde der Familie.

Read more »

Für besondere Premiere: Prinz Harry ist solo in Los Angeles unterwegsAm letzten Mai-Wochenende zeigt sich Prinz Harry solo in Los Angeles. Ohne Meghan an seiner Seite nimmt der Royal an einer Feier zu Ehren eines langjährigen Weggefährten teil.

Read more »