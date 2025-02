Prinz Andrew: 'Petrified' vor Rückkehr in die USA?

Prinz Andrew soll aufgrund der potentiellen rechtlichen Konsequenzen in den USA, insbesondere im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein, vor einem erneuten Besuch in den Vereinigten Staaten Angst haben. Der Herzog von York, der sich seit Jahren zurückgezogen hat, steht wegen seiner Verbindungen zu Epstein weiterhin in der Kritik.

Prinz Andrew (64) soll sich vor einem erneuten Besuch in den Vereinigten Staaten fürchten. Laut der britischen Kommentatorin Helena Chard befürchtet Andrew, dass rechtliche Konsequenzen drohen könnten, sollte er amerikanische Erde betreten. Diese könnten sich in einer Verhaftung oder einem Verhör im Zusammenhang mit seinem verstorbenen Freund Jeffrey Epstein (✝66), einem verurteilten Sexualstraftäter, manifestieren.

\Andrew soll sich in den letzten Jahren hauptsächlich in seiner britischen Residenz, der Royal Lodge, aufgehalten haben. Seit 2016 soll er das Vereinigte Königreich nur einmal verlassen haben, berichten Insider. Angesichts neuer Enthüllungen, darunter ein veröffentlichter E-Mail-Austausch, der Andrews Kontakt mit Jeffrey bis 2011 belegt, steht der Herzog von York erneut in der Kritik. In der E-Mail soll Andrew geschrieben haben: „Wir bleiben in engem Kontakt und werden bald mehr spielen!“, ein Satz, der für Unmut sorgte. Andrew hatte zuvor in einem Interview mit der BBC behauptet, den Kontakt zu Jeffrey 2010 abgebrochen zu haben. \Obwohl die Missbrauchsvorwürfe gegen den Royal, erhoben durch Virginia Giuffre, im Jahr 2022 außergerichtlich beigelegt wurden, bleiben die Auswirkungen spürbar. Der einst als „Air Miles Andy“ bekannte Royal meidet seit Jahren Reisen ins Ausland und zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Andrew, früher als Lieblingssohn der verstorbenen Königin Elizabeth II. (✝96) bekannt, ist mittlerweile weitgehend isoliert, auch innerhalb der königlichen Familie. Sein Bruder König Charles (76) soll Berichten zufolge darauf bestehen, Andrews Lebenshaltungskosten und Wohnraum zu reduzieren, um die monarchische Reputation zu schützen. Trotz dieser familiären Spannungen soll der König angeblich weiterhin heimlich für Andrews Unterhalt zahlen, ein Versprechen, das er seiner Mutter auf ihrem Sterbebett gegeben haben soll. Freunde und royale Beobachter beschreiben Andrew als einen Mann, der nach den Enthüllungen über Jeffrey nicht nur seinen Status, sondern auch sein öffentliches Ansehen eingebüßt hat. Während Charles versucht, die Skandale aus der Öffentlichkeit zu drängen, bleibt für Andrew offenbar nur der Rückzug in ein abgeschiedenes Leben.





Prinz Andrew Jeffrey Epstein USA Königliche Familie Skandal

