Prinz Daniel und Prinzessin Victoria: Acht Jahre Liebe vor dem großen Tag

Prinz Daniel und Prinzessin Victoria feiern 2025 ihren 15. Hochzeitstag. Die beiden lernten sich vor 22 Jahren in einem Fitnessstudio kennen. Prinz Daniel erklärt, warum er acht Jahre mit dem Heiratsantrag wartete.

Prinz Daniel und Prinzessin Victoria feiern 2025 ihren 15. Hochzeitstag . Kennengelernt haben sich die Royal und der Fitnesstrainer weitaus früher. Der heute 51-Jährige erklärte, weshalb er acht Jahre vergingen ließ, bis er seiner Victoria die Frage aller Fragen stellte. Im Jahr 2003 überschlugen sich die Schlagzeilen.

Wer war dieser Mann, der das Herz der zukünftigen Königin erobert hatte? Vor allem stellte sich die Frage, ob sich der damals 35-Jährige bewusst sei, in welche Institution er durch die Beziehung manövriert wird. Ganze acht Jahre sollte es dauern, bis Victoria und ihr Daniel sich verlobten. Wie sich herausstellen sollte, brachte Prinz Daniel von Beginn an alle Voraussetzungen mit, die nicht nur zu einer harmonischen Ehe führten, sondern einen Royal hervorbrachten, der die Werte der Monarchie vertritt. Doch weshalb wartete der Unternehmer so lange? Während der offiziellen Bekanntgabe der Verlobung, die das Paar am 24. Februar 2009 abhielt, erklärten die Kronprinzessin und der gebürtige Schwede, dass sie die vergangenen Jahre benötigten, um ein stabiles Fundament für eine glückliche Ehe aufzubauen. Prinz Daniel sagte damals: 'Ich habe diese Zeit definitiv gebraucht, um mich anzupassen und zu verstehen, worum es hier geht. Es wäre naiv von mir, nach einem Jahr auf die Knie zu fallen und einen Heiratsantrag zu machen, ich glaube, das wäre ein Misserfolg gewesen.', Prinzessin Victoria lernte Daniel in seinem Fitnessstudio kennen. Die schwedische Thronfolgerin war gerade von ihrem USA-Aufenthalt zurückgekehrt und meldete sich im Studio 'Balance' an. Prinz Daniel, dem das Unternehmen gehörte, wurde zu ihrem Personal-Trainer. Ihre Beziehung sei zunächst rein platonisch gewesen. 'Es hat vielleicht nicht geklickt, aber Daniel und ich hatten eine sehr nette und gut begründete Freundschaft. Wir waren schon vorher sehr eng befreundet und es war eine Freundschaft, die gewachsen ist und sich in Liebe verwandelt hat', erklärte Victoria gegenüber der schwedischen Presse im Jahr 2009. Prinz Daniel, der heute 51 Jahre alt ist, war seinerzeit bereits ein erfolgreicher Unternehmer. Doch sein Leben änderte sich für immer, als er die Prinzessin kennenlernte. Daniel Westling, wie er vor seiner Heirat mit Victoria hieß, verschwindet von einem Tag auf den anderen – lediglich durch das Bekanntwerden ihrer Beziehung zu einem Mitglied der Monarchie. Schlagzeilen und Paparazzi sind dabei nur ein Aspekt. Als Teil der Königsfamilie repräsentiert man mehr als nur sich selbst. Der Kleidungsstil, das Verhalten, selbst die Mimik wird genauestens beobachtet. Es ist ein Schritt, den man bereit sein muss, für die Liebe zu wagen.Wie sich gezeigt hat, haben Prinzessin Victoria und Prinz Daniel richtig entschieden. Anstatt auf eine übereilte Hochzeit zu setzen, lernten sie sich 'richtig kennen', wie beide beteuerten. Ihr gemeinsames Interesse an Sport, Gesundheit und Nachhaltigkeit verbindet sie. Auch wenn sie unterschiedliche Lebenswelten vor ihrer Beziehung hinter sich hatten, verstanden sie sich sofort und fühlten sich wohl aufeinander zu. Prinz Daniel hat sich prächtig in seine Rolle als Prinz und Ehemann integriert. Die Liebe zwischen dem Paar ist unbestritten, genauso wie ihre Hingabe zu Schweden und ihren Aufgaben.





