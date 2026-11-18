Prinz Harry erklärt seine volle Bereitschaft zur Rückkehr zu den britischen Streitkräften. Er warnt vor europäischen Spaltungen und kritisiert die US-Politik unter Trump im Ukraine-Krieg.

Prinz Harry hat in einem neuen Interview deutlich gemacht, dass er im Ernstfall jederzeit bereit ist, seine Tätigkeit bei den britischen Streitkräften wieder aufzunehmen. Der vierzigjährige Herzog von Sussex betonte, dass er einer Aufforderung zum Dienst zu einhundert Prozent Folge leisten würde, falls dies für sein Land erforderlich ist. Diese Aussage traf er in der am Mittwoch veröffentlichten Podcast-Folge " Ukraine: The Latest" der britischen Zeitung The Telegraph. Er positionierte sich damit offen als Unterstützer der nationalen Verteidigung und als Verbündeter aktiver Soldaten sowie Veteranen.

Harrys Ansicht zum Kriegszustand und Europa

Harry, der Sohn von König Charles III., deutete in seinem Statement an, dass Großbritannien bereits seit einem Jahrzehnt im Konflikt mit Russland verwickelt sei. Er verwies darauf, dass das Fehlen direkter Angriffe durch Drohnen, Kugeln und Raketen auf britischem Boden nicht bedeute, dass kein Krieg fühle. Stattdessen habe er den Eindruck, dass das Land seit zehn Jahren im Kriegszustand sei. Trotz dieser langen Konfliktlaufzeit glaube er, dass Europa aufgewacht sei und das Risiko einer Selbstaufreibung des Kontinents nun erkannt habe. Seine größte Sorge galt jedoch der Möglichkeit, dass sich Europa gegen sich selbst wenden könnte.

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Aktueller Ukraine-Besuch und persönliche Erfahrung

Die Äußerungen fielen in eine Zeit, in der Prinz Harry die Ukraine besucht hatte. Am vergangenen Wochenende reiste der Herzog überraschend nach Lwiw in der Westukraine. Dort traf er verwundete Kriegsveteranen und unterstützte sie persönlich. Dieser Besuch markierte seinen vierten Aufenthalt im Kriegsgeschehen seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Harry selbst hatte zehn Jahre bei den Streitkräften gedient und war an der Front in Afghanistan im Einsatz gewesen. Seine persönliche Erfahrung im Militärdienst fließt in seine aktuelle Positionierung ein und unterstreicht seine Verbindung zu den betroffenen Soldaten.

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Lektionen aus der Ukraine und US-Politik Kritik

In dem Interview mit der britischen Zeitung The Telegraph erklärte der Herzog von Sussex, dass alle Menschen nervös und vorbereitet sein sollten. Er betonte speziell, dass diejenigen, die bereits militärisch gedient haben, bereit sein sollten, wieder zu dienen. Harry glaubt fest daran, dass die gesamte Welt viel von der Ukraine lernen könne, insbesondere in Bezug auf Widerstandsfähigkeit und Strategie. Zum Kurs von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg äußerte er Bedenken. Er sieht eine große Kluft zwischen der enormen Unterstützung für die Ukraine in der amerikanischen Bevölkerung und der Haltung der Regierung.

Europäische Solidität und künftige Unterstützung

Prinz Harry bewertete die Lage in Europa als geschlossen und solidarisch. Er betonte, dass eine größere Unterstützung aus den USA für die Ukraine sehr wünschenswert wäre. Obwohl er die aktuelle Haltung der US-Regierung kritisiert, hält er an der Hoffnung auf eine Annäherung fest. Die Kombination aus seiner militärischen Erfahrung, seinen aktuellen Reisen und seinen öffentlichen Statements zeigt ein aktives Engagement des Herzogs von Sussex. Seine Worte dienen als Appell an die Gesellschaft, die geopolitischen Spannungen ernst zu nehmen und sich auf mögliche Eskalationen vorzubereiten. Die Ukraine bleibt dabei ein zentraler Bezugspunkt für seine politischen und sozialen Kommentare.