Prinz Harry erklärt den Invictus Games seinen Kindern

Prinz Harry spricht mit seinen Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, über die Invictus Games und erklärt ihnen, warum die teilnehmenden Soldaten und Athletinnen sehen so aus, wie sie aussehen.

Prinz Harry , 40, nimmt an den voll ausgerichteten Invictus Games in Kanada teil. Während er als Gastgeber noch immer vor Ort Termine wahrnimmt und bei den Spielen in verschiedenen Sportkategorien mitfiebert und anfeuert, spricht er auch mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet über wichtige Themen. Die Invictus Games sind ein Sportwettbewerb für verwundete, verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten aus aller Welt.

Harry erklärt seinen Kindern, warum diesen Personen ein Bein fehlt, warum ihnen ein Arm fehlt oder warum sie anders aussehen. „Es ist ein sehr interessantes Gespräch, das man mit seinen Kindern führt – zu erklären, warum dieser Person ein Bein fehlt, warum ihr ein Arm fehlt, warum sie so aussieht, wie sie aussieht“, betont der Prinz. „Das ist herausfordernd, aber wichtig.“ Der fünfjährige Archie sei „besonders“ neugierig, erzählt Harry, der selbst zehn Jahre in der britischen Armee diente. „Er fängt an zu fragen: „Wie haben sie sich verletzt? Was ist eine Mine? Was ist das alles?“ gewährt der Sohn von König Charles III., 76, einen Einblick in seinen Alltag als zweifacher Vater. Damit öffne Archie „gewissermaßen die Büchse der Pandora“, denn besonders Kinder in diesem Alter hätten keinen Filter. Sie seien einfach „so neugierig und wissbegierig“. Doch auch Harry gelingt es längst nicht immer, jede der Fragen seiner Sprösslinge zu beantworten. „Ich versuchte ständig, die richtigen Antworten zu geben, indem ich erkläre, was passiert ist, und was wir bei Invictus tun, um ihr Leben zu verbessern und ihnen eine Chance zu geben, sich neu zu definieren“, fährt er fort. Nun hofft er, dass sich auch seine Kinder von den Invictus Games inspirieren lassen. „Sie waren fasziniert, diese Jungs zu sehen, wie sie in Rollstühlen über das Spielfeld fuhren, Basketball, Rollstuhl-Rugby, Sitzvolleyball und so weiter spielten“, so Harry über die Spiele 2023 in Düsseldorf. „Ich hoffe, dass meine Kinder auch jede Sportart betreiben werden, die sie wollen, denn ich denke, das ist für uns alle sehr wichtig.





