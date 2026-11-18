Prinz Harry zeigt sich im Ukraine-Besuch alarmiert durch die Lage in Europa und erklärt sich bereit, im Ernstfall erneut für das britische Heer zu dienen. Ein Interview zu den Konsequenzen.

Prinz Harry (42) hat im Rahmen eines exklusiven Interviews mit dem britischen "Telegraph" erklärt, dass er im Ernstfall erneut für sein Land dienen würde. Der Podcast "Ukraine: The Latest" entstand während seines unangekündigten Besuchs in der ukrainischen Stadt Lwiw. Dort macht der Sohn von König Charles III. (78) deutlich, wie ernst er die aktuelle Sicherheitslage in Europa einschätzt und welche Verantwortung für ihn damit verbunden ist.

Alarmierende Lageeinschätzung für Europa

Harry betont, dass alle Menschen besorgt sein sollten und sich vorbereiten müssen. Für ihn ist die Auseinandersetzung mit Russland längst über den direkten Krieg in der Ukraine hinausgewachsen. Er stellt klar, dass die Abwesenheit von Drohnen, Kugeln und Raketen auf europäischem Boden nicht bedeute, dass wir uns nicht in einem Kriegszustand befinden. Seine größte Sorge gilt jedoch neuen Spannungen innerhalb des Kontinents, die dazu führen könnten, dass Europa sich gegen sich selbst wendet.

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Bereitschaft zur erneuten Kampfpflicht

Zehn Jahre trug Prinz Harry die Uniform des britischen Heeres und war zweimal im Kriegseinsatz in Afghanistan. Als Apache-Kampfhubschrauberpilot war er an direkten Kampfeinsätzen beteiligt, wie unter anderem Bilder von 2012 zeigen, die ihn vor einem Einsatz prüfen lassen. Obwohl er seine Militärkarriere 2015 beendete, gibt er an, dass ehemalige Soldaten eine besondere Verantwortung tragen. Sollte er aufgefordert werden, sich wieder zum Dienst zu melden, wenn es notwendig ist, werde er zu 100 Prozent bereit sein, seinem Land gemeinsam mit Kameraden, Veteranen und aktiven Soldaten zu dienen.

Kritik an US-amerikanischer Ukrainehilfe

Neben der direkten militärischen Komponente äußert sich Prinz Harry auch zu geopolitischen Fragen. Er geht in der Kritik an der amerikanischen Ukraine-Politik ins Gericht, ohne US-Präsident Donald Trump (80) direkt namentlich zu nennen. Harry weist darauf hin, dass die Unterstützung für die Ukraine in der amerikanischen Bevölkerung unglaublich hoch und stets sehr stark gewesen sei. Dennoch könne eine Regierung darüber anders denken und die Unterstützung zurückfahren. Harry hält dies für einen fatalen Fehler und fordert stattdessen, die Hilfe für die Ukraine jetzt zu verdoppeln.

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Besuch bei Verwundeten und Invictus Games Vorbereitungen

Während seiner Reise in Lwiw traf Prinz Harry verwundete Soldaten und besuchte die ukrainischen Auswahlwettkämpfe für die Invictus Games 2027. Dabei begegnete er auch einem ukrainischen Soldaten, der bei den Kämpfen gegen Russland seinen linken Unterarm verloren hat. Dieser Besuch markiert seine vierte Reise in die Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Jahr 2022. Durch die persönliche Begegnung mit den Verwundeten unterstreicht er die humanitäre Dimension des Konflikts und die Notwendigkeit einer langfristigen Unterstützung.

Zukünftige Perspektiven und Kontinuität

Die Aussage von Prinz Harry zu seinem potenziellen erneuten Militärdienst dient nicht nur der Demonstration von Loyalität, sondern auch der Warnung vor complacency. Im Kontext des Podcast-Interviews wird deutlich, dass die Bedrohungslage durch Russland für ihn alarmierend ist. Er verbindet diese militärische Einschätzung mit der humanitären Arbeit der Invictus Games, die als Plattform für die Genesung und Reintegration von verletzten Veteranen dient. Die Kombination aus militärischer Bereitschaft und humanitärem Engagement prägt sein öffentliches Auftreten in der Ukraine.