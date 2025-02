Prinz Harry erzählt Archie von der Großmutter Diana

Bei den 'Invictus Games' in Kanada plauderte Prinz Harry über seinen Sohn Archie und dessen Interesse an Menschen mit Amputationen und Landminen. Harry nutzte die Gelegenheit, um seinem Sohn Geschichten über seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, zu erzählen, die sich für die Opfer von Landminen einsetzte. Archie war fasziniert und schaute sich Videos seiner Großmutter an.

Prinz Harry hat bei den ' Invictus Games ' in Kanada ein wenig über seinen Sohn Archie geplaudert und dabei eine rührende Anekdote mit der Welt geteilt. Der 40-jährige Prinz Harry trägt viele Titel – abgesehen von seinem royalen. Er ist ein Lebemensch, ein ehemaliger Soldat, ein Unternehmer, ein Bruder, ein Schwager, ein Ehemann und vor allem ein Vater. Letztere Rolle bedeutet Prinz Harry die Welt.

Das wird immer wieder deutlich, wenn er mit leuchtenden Augen über seine Kinder Archie (5) und Lilibet (3) spricht. Bei den Invictus Games in Kanada plauderte der Ehemann von Herzogin Meghan (43) nun ganz ungezwungen über seinen Sohn und rührte mit einer Anekdote über ihn sicher viele zu Tränen. Archie habe sich bei einem Besuch der 'Invictus Games' sehr für Menschen mit Amputationen und Landminen interessiert. Also sprach Prinz Harry mit seinem Fünfjährigen über diese schwierige Thematik. 'Und interessanterweise bot sich mir die Gelegenheit, über meine Mutter – seine Großmutter – zu sprechen, was ich nicht einmal wirklich in Betracht gezogen hatte', erzählt der zweifache Vater. Immerhin engagierte sich Prinzessin Diana selbst für die Bedürftigen und besuchte zuletzt wenige Monate vor ihrem Tod ein Minenfeld in Angola in Zentralafrika. Der kleine Archie sei von den Erzählungen seines Vaters ganz fasziniert gewesen. 'Und so wurde die Geschichte für ihn größer. Dann schaute er sich Videos an ... er wollte Fotos von seiner Großmutter Diana sehen, wie sie vor all den Jahren mit Landminen herumhantierte', erinnert sich Prinz Harry weiter. 'So kam es zu einem sehr interessanten Gespräch zwischen ihm und mir, ganz anders, als ich erwartet hatte.' Denn so bittersüß die Erinnerungen an seine verstorbene Mutter für Prinz Harry auch sind – sie zeigen doch, was für eine beeindruckende Frau Prinzessin Diana war. Und auch wenn der kleine Archie und seine Schwester Lilibet sie nie kennenlernen durften, lebt sie in Erzählungen und in den Herzen der Menschen, die sie geliebt haben, weiter





