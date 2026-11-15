Prinz Harry trifft Veteranen in Lwiw zur Vorbereitung der Invictus Games. Parallel dazu bereitet die Ramstein-Gruppe Waffenlieferungen vor, während die EU neue Sanktionen gegen Russland ankündigt.

Prinz Harry aus dem Vereinigten Königreich hat am Samstag, dem 14. September 2024, in der westukrainischen Stadt Lwiw einen wichtigen Besuch abgestattet. Während dieses Aufenthalts traf sich der 42-jährige Prinz mit verwundeten Kriegsveteranen in einer lokalen Rehabilitationsklinik. Dort unterstrich er die Entschlossenheit der ukrainischen Streitkräfte mit den Worten: "Ihr werdet den Krieg gewinnen". Dieser Auftritt markiert Harrys vierten Besuch in der Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges. Er betonte die Wertschätzung der Ukraine gegenüber ihm persönlich und beschrieb die Gastfreundschaft alsherzliches Empfangen bei jeder Rückkehr.

Invictus Games und Sport als Motivation

Im Rahmen seines Geheimhaltungsprotokolls blieb der Besuch bis zur Abreise des Gastes unerwartet öffentlich. Der Prinz verfolgte in einer Schulsporthalle ein Rollstuhl-Rugby-Spiel, das als Qualifikation diente. Die Athletinnen und Athleten kämpften dort um einen Platz im ukrainischen Team für das internationale Sportturnier "Invictus Games". Dieses Event, welches verwundete und erkrankte Soldaten sowie Veteranen zusammenbringt, wurde von Prinz Harry ins Leben gerufen. Die Spiele finden im kommenden Jahr in der britischen Stadt Birmingham statt. Laut Angaben des Guardian plant die Ukraine, rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu dieser Veranstaltung zu entsenden.

Also read Hochzeitsfotograf von Prinz Harry und Herzogin Meghan rechnet ab

Strategische Vorbereitung der Ramstein-Gruppe

Politisch und militärisch konzentriert sich die Ukraine nach einer Reihe schwerer russischer Angriffe auf das bevorstehende Treffen der Ramstein-Gruppe. Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, dass dieses Treffen zwingend zu konkreten Ergebnissen führen müsse. Im Fokus der Verhandlungen stehen primär Systeme zur Luft- und Raketenabwehr. Spezifisch genannt wurden dabei die Abwehrsysteme Patriot und Namas. Selenskyj unterstrich, dass die russische Bedrohungslage nach wie vor als ernsthaft einzustufen ist. Die aus über 50 Staaten bestehende Ramstein-Gruppe koordiniert die militärische und zivile Unterstützung für Kiew.

Aktuelle Lage und russische Taktiken

Das nächste Treffen der Unterstützergruppe ist für den kommenden Dienstag, den 17. September 2024, vorgesehen. Die Ukraine meldet seit längerer Zeit einen akuten Mangel an Flugabwehrmunition an, insbesondere zur Abwehr russischer ballistischer Raketen. Das russische Militär nutzt diese defensive Schwäche konsequent für ständige Angriffe auf Ballungszentren. Präsident Selenskyj beschrieb die aktuelle Kriegsführung der Russischen Föderation als gezielte Taktik. Dabei wird eine Region als spezielles Ziel auserkoren und über mehrere Tage hinweg intensiv angegriffen. Der primäre Zweck dieser Angriffe ist die Zerstörung der Energieversorgung. Seit Anfang September verzeichneten die Regionen Sumy, Schytomyr, Dnipropetrowsk und Kiew jeweils weit über 100 Angriffe. Die Reparaturtrupps vor Ort arbeiten unter extrem erschwerten Bedingungen.

Advertisement

Neue EU-Sanktionen und diplomatische Maßnahmen

Ergänzend zu den militärischen Überlegungen planen die Außenminister der EU-Staaten am Montag, dem 16. September 2024, die Verabschiedung neuer Sanktionen gegen Russland. Diese Maßnahmen zielen auf mehr als 100 Akteure ab, die den Angriffskrieg gegen die Ukraine aktiv unterstützen. Eine weitere Gruppe von rund 30 Personen wurde aufgrund von Sabotageakten, Desinformationskampagnen und anderen Attacken auf EU-Boden ausgewählt. Die verhängten Sanktionen umfassen in der Regel das Einfrieren von Vermögenswerten. Außerdem wird den Betroffenen das Bereitstellen von Geldern oder anderen wirtschaftlichen Ressourcen untersagt.

Einreiseverbote und internationale Isolierung

Ein weiterer Bestandteil der neuen EU-Maßnahmen sind Einreiseverbote für die betroffenen Personen. Diese diplomatischen und wirtschaftlichen Druckmittel sollen die internationale Isolierung Russlands weiter vertiefen. Die Kombination aus militärischer Unterstützung durch die Ramstein-Gruppe und wirtschaftlichen Sanktionen der EU bildet den aktuellen strategischen Ansatz der westlichen Gemeinschaft. Während Prinz Harry durch symbolische Gesten die moralische Unterstützung unterstreicht, arbeitet die politische Ebene an konkreten Ergebnissen zur Verteidigung der ukrainischen Souveränität. Die kommenden Tage zeigen, wie effektiv diese koordinierten Maßnahmen die russische Aggression eindämmen können.