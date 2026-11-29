Prinz Harry und König Charles sollen sich im Oktober auf Schloss Balmoral getroffen haben, ohne dass der Palast davon etwas verlauten ließ. Es wäre das erste Wiedersehen seit dem Umzug der Sussexes nach Großbritannien. Die Feiertage verbringt die Familie trotzdem anderswo.

Prinz Harry soll seinen Vater heimlich besucht haben. Prinz Harry und König Charles sollen sich im Oktober auf Schloss Balmoral getroffen haben, ohne dass der Palast davon etwas verlauten ließ.

Es wäre das erste Wiedersehen seit dem Umzug der Sussexes nach Großbritannien. Die Feiertage verbringt die Familie trotzdem anderswo. Prinz Harry soll König Charles III. im Oktober auf dessen Anwesen Balmoral in Schottland besucht haben.

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Wie die britische "The Sun" berichtet, kamen Vater und Sohn am 17. Oktober zusammen. Die Einladung sei vom Monarchen ausgegangen. Es wäre ihr erstes persönliches Treffen, seit der Herzog von Sussex im August mit seiner Familie nach Großbritannien zurückgekehrt ist.