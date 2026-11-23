Prinz Harry warb live bei This Morning für einen Weihnachtskuchen und trank Whiskey vor Kamera. Mit Alison Hammond und Phil Vickery backte er ein Rezept der Queen Mum.

Prinz Harry (42) sorgte vor laufender Kamera für Aufmerksamkeit, als er sich beim britischen Frühstücksfernsehen nicht mit Kaffee, sondern mit einem kräftigen Schluck Whiskey zum Wachwerden entschloss. Im Studio der Sendung This Morning nahm der Herzog von Sussex live eine moderierende Aufgabe wahr und begrüßte die Gastgeber Alison Hammond (51) und Dermot O'Leary (53). Direkt im Anschluss an seine Begrüßung wechselte er in die Küche, um gemeinsam mit dem Koch Phil Vickery (65) einen traditionellen Weihnachtskuchen zuzubereiten, wofür er zunächst einen Shot des hochprozentigen Getränks zu sich nahm, was ihn zum Husten brachte.

Whiskey-Verkostung löst Hustenanfall aus

Das Quartett aus Prinz Harry, Alison Hammond, Dermot O'Leary und Phil Vickery verstand sich bestens, während sie sich in den Weihnachtsgeisterstimmungen wiegten. Das Rezept für den Kuchen geht auf Harrys Urgroßmutter Queen Mum zurück, die im Jahr 2002 im Alter von 101 Jahren verstarb. Ein besonderer Bestandteil der Zutatenliste war Whiskey, den die Gruppe vor dem Einrühren in der Schüssel verkostete. Prinz Harry verzog sichtlich das Gesicht nach dem ersten Schluck, musste ordentlich husten und fragte mit hörbar angeschlagener Stimme nach der genauen Menge, die in den Kuchen fließen sollte. Als Phil Vickery ihm einen zweiten Shot anbot, winkte der Prinz dankend ab und merkte scherzend an, dass der Koch das Hochprozentige wahrscheinlich den ganzen Morgen über schon getrunken habe.

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Moderation und Tanz mit Beyoncé-Track

Anstatt den Teig wie üblich abzuschmecken, widmete sich die Gruppe verstärkt dem Whiskey, während im Hintergrund der Song Runnin' (Lose It All) von Naughty Boy featuring Beyoncé und Arrow Benjamin im TV-Studio lief. Diese musikalische Untermalung führte dazu, dass keine Contenance mehr gewahrt wurde: Alison Hammond begann zu tanzen, während Prinz Harry und Dermot O'Leary sie tatkräftig anfeuerte. Vor der Kamera stellte sich Prinz Harry explizit als Moderator vor, las seine Anmoderation vom Teleprompter ab und zeigte sich sichtlich von der Möglichkeit begeistert, vor dem britischen Fernsehen zu stehen. Seine laute Lacher und die knuddeligen Begrüßungen unterstrichen seine gute Stimmung während des Auftritts.

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Rückkehr nach Großbritannien und Sprachförderung

Neben dem Kochen und der Moderation plauderte Prinz Harry auch über seinen persönlichen Alltag. Im Jahr 2020 war er mit seiner Frau Meghan (45) und ihrem Sohn Archie (7) nach Kalifornien gezogen, wo 2021 seine Tochter Lilibet (5) geboren wurde. Für August 2026 ist die Rückkehr der gesamten Familie in Harrys Heimat geplant. Prinz Harry berichtete, dass sich seine Kinder bereits gut in ihrer Schule eingelebt hätten. Allerdings sah er noch Bedarf bei der Sprachförderung, wobei er witzelte, er versuche ihnen den amerikanischen Akzent auszutreiben, wobei seine Freunde in der Schule dieselbe Arbeit verrichteten.

Eindruck der heimischen Bedingungen

Prinz Harry bewertete die Erfahrungen nach seiner vorübergehenden Abwesenheit als positiv, besonders im Hinblick auf das lokale Wetter. Er beschrieb es als großartig, wieder auf heimischem Boden zu sein und sich direkt in das neue Winterwetter zu stürzen, was er als positive Eigenschaft des Klimas ansah. Diese positive Bewertung stand im Kontrast zu den Vermutungen über die royalen Verwandten, die nicht denselben Enthusiasmus für die Rückkehr zeigten, wie der Sohn von König Charles (78) andeutete. Die Kombination aus traditionellem Rezept, moderner TV-Präsenz und familiären Themen sorgte für eine vielschige Berichterstattung.