Prinz Harry über Kinderplanung und die Herausforderungen der Elternschaft

In Kanada plaudert Prinz Harry über seine Familienplanung mit Herzogin Meghan und die Herausforderungen der Elternschaft. Der Herzog von Sussex betont, dass zwei Kinder für ihn genug sind und spricht über die wachsende Verantwortung und die emotionalen Höhen und Tiefen der Elternzeit.

In Kanada scheint Prinz Harry richtig aufzufliegen. Der royale Aussteiger plaudert beim Besuch eines Sportwettbewerbs auch selten private Details über seine Kinderplanung mit Herzogin Meghan aus. Ob am Spielfeldrand beim Anfeuern oder beim Treffen mit Teilnehmenden und Fans – der Herzog von Sussex zeigt sich ausgelassen. Bei dem Sportwettbewerb in Kanada scheint er voll in seinem Element zu sein und lässt sich beim Plaudern auch das ein oder andere private Detail über seine Kinder entlocken.

Dass sie sein ganzer Stolz sind, ist offensichtlich. Die Familienplanung der Sussexes scheint jedoch abgeschlossen zu sein. 'Ich denke, ein oder zwei Kinder sind wahrscheinlich genug ... Das denke ich definitiv', so die deutlichen Worte des 40-Jährigen. Auf eine Großfamilie haben Harry und Meghan offenbar keine Lust. 'Ich kenne einige Leute, die fünf haben. Ich sage nur: 'Nun, daran seid ihr selbst schuld!'', so der Brite. Er erklärt: 'Kinder zu haben ist toll, aber es ist... es ist eine Reise, jeden Tag, jede Woche, sie wachsen und verändern sich.' Diese Entwicklungen kann er auch bei Sohn Archie und Töchterchen Lilibet feststellen. 'Ich liebe die Fragen, die sie stellen, und die Erfahrungen und Herausforderungen, die sie dir stellen. Es ist großartig', schwärmt er laut 'Mirror'.Harry betont auch die Wichtigkeit, seinen Kindern über Krieg und Verletzungen zu sprechen, zu erklären, was sie bei seinem seit 2014 für kriegsversehrte Soldat:innen veranstaltetem Sportwettbewerb sehen. 'Es ist ein sehr interessantes Gespräch, das man mit seinen Kindern führt – zu erklären, warum dieser Person ein Bein fehlt, warum ihr ein Arm fehlt, warum sie so aussieht, wie sie aussieht', sagte er kürzlich gegenüber 'People' und betonte: 'Das ist herausfordernd, aber wichtig.





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Prinz Harry Meghan Markle Kinderplanung Familienleben Elternschaft Kanada

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinz Harry und Prinz Andrew: Die Schattenseiten der RoyalsPrinz Harry und Prinz Andrew werden von Palastmitarbeitern mit dem Spitznamen 'Duke of Hazard' bezeichnet, der auf ihre Missgeschicke und den Verlust ihres Ansehens innerhalb der Königsfamilie anspielt.

Weiterlesen »

Prinz Harry und Meghan bei Waldbrand-Einsatz: Meghan aktiv, Harry zurückhaltendPrinz Harry und Herzogin Meghan engagieren sich für Opfer von Waldbränden in Kalifornien. Während Meghan aktiv mit den Betroffenen interagiert, wirkt Harry eher zurückhaltend. Der Wandel des Prinzen vom britischen Royal zum Familienvater in Kalifornien wird diskutiert.

Weiterlesen »

Prinz William: Das will er auf keinen Fall für Prinz Louis und Prinzessin CharlotteSeinen ersten offiziellen Auftritt des neuen Jahres hat Prinz William mit einer geselligen Runde unter Aston-Villa-Fans ausklingen lassen. Dabei plauderte...

Weiterlesen »

Prinz Frédéric von Anhalt: Kevin Prinz von Anhalt im Kampf um den VaterPrinz Frédéric von Anhalt, 81, liegt in Lebensgefahr auf der Intensivstation einer Kölner Klinik und ist an einer schweren Lungenentzündung erkrankt. Sein Adoptivsohn Kevin Prinz von Anhalt, 30, reiste sofort zu seinem Vater, nachdem er eine alarmierende WhatsApp-Nachricht erhalten hatte. Kevin berichtet von seinem Schock über den Zustand seines Vaters und von der Hoffnung, dass er bald wieder gesund wird.

Weiterlesen »

Prinz Daniel und Prinz Carl Philip bei Sportgala in Stockholm: Tränen der RührungPrinz Daniel und Prinz Carl Philip nahmen an der schwedischen Sportgala 'Svenska Idrottsgalan 2025' teil. Die Royals zeigten sich emotional bei der 'In memoriam'-Ehrung für verstorbene Sportler, darunter auch Prinzessin Birgitta. Beide Prinzen hielten rührende Reden und würdigten die Leistungen der ausgezeichneten Athleten.

Weiterlesen »

Frédéric Prinz von Anhalt im Krankenhaus: Bewegende Wiedervereinigung mit Prinz MarcusGute Nachrichten von Prinz Frédéric von Anhalt! Der 81-Jährige liegt nach einer schweren Lungenentzündung noch immer auf einer Kölner Intensivstation. Doch diese soll er schon bald verlassen können.

Weiterlesen »