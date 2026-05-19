Prinz Harry und die Frau reiben acht turbulente Jahre an einem Tag ab

Inprivate Einblicke, die Prinz Harry (43) das Ja-Wort und acht turbulente Jahre voller Höhen und Tiefen zeigen.

Vor acht Jahren gaben sich Prinz Harry (43) und seine Frau, Meghan (40), das Ja-Wort. Sie führen am 19. April 2018 eine Hochzeit acht turbulenter Jahre voller Höhen und Tiefen, darunter das Geboren ihrer Kinder Archie (7) und Lilibet (4) und ihr royaler Rückzug und der Umzug in die USA inklusive.

Sie leben seit einiger Zeit im kalifornischen Montecito. Harry ist am 19. April jl. während eines Spazierganges in Polo-Hemd und Jogging-Hosen gekleidet und barfuß unterwegs, trägt einen Holunderblüten-Zitronenkuchen mit Kerzen und singt gemeinsam mit den Kindern „Happy anniversary to Mama (Alles Gute zum Jahrestag für Mama)“ und lutscht einen Kuss für das Paar und die Kinder. Meghan ist voller Freude und Überraschung, als sie von Pinguin-Skulptur erfährt, das Geschenk ihres Mannes.

Das ist extra für sie und bedeutet viel. Im April 2018 hatten sie bei ihrer Verlobungsfeier Pinguine Onesies für ihre Hochzeit getragen, erinnert sich Meghan dazu





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