Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Whistler

Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigten sich bei den Invictus Games in Whistler von ihrer volksnahen Seite - auch was die Getränkeauswahl betrifft. Während der großen Willkommensparty begrüßte Prinz Harry den kanadischen Gesangsstar Michael Bublé auf der Bühne. Das royale Paar zeigte sich in guter Laune und interagierte mit den Zuschauern. Die Invictus Games, die Harry initiiert hat, bieten verwundeten, verletzten und erkrankten Militärangehörigen eine Plattform für sportlichen Wettkampf.

Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigten sich bei den Invictus Games in Whistler von ihrer volksnahen Seite – auch was die Getränkeauswahl betrifft. Während der großen Willkommensparty begrüßte Prinz Harry (40) den kanadischen Gesangsstar Michael Bublé (49) auf der Bühne. Wie das 'People'-Magazin berichtete, präsentierte der Sänger eine kurze Version seines Hits 'Feeling Good'. Harry reagierte darauf mit humorvollen Worten: 'Gott sei Dank hat Michael Bublé gesungen.

Könnt ihr euch vorstellen, ihn hierher zu bringen und er würde sagen, 'Wisst ihr was? Ich bin nicht hierhergekommen, um zu singen...' Danke für die Einführung.' Nach seinem Dank an die Athleten der Sportveranstaltung bat der Schirmherr der Invictus Games seine Gemahlin Meghan auf die Bühne, wie 'People' berichtet. Nach einer herzlichen Umarmung des Paares verkündete Harry scherzhaft ins Mikrofon: 'Jetzt wird sie singen!' Die Herzogin zeigte sich zunächst schockiert, brach dann in Lachen aus und beendete die Situation mit einem bestimmten 'Nein!' Ob Meghan mit ein paar Bieren mehr vielleicht laut 'Ja' gerufen hätte? Zugegeben, schwer vorstellbar. Aber zu Beginn der Feier sah man die ehemalige Schauspielerin tatsächlich mit einem Bier in der Hand, an dem sie zögerlich nippte. Harry trank sein Bier mit etwas mehr Genuss – so jedenfalls hatte es den Anschein. Die siebte Ausgabe der Invictus Games, die zum zweiten Mal in Kanada stattfindet, markiert einen historischen Moment: 2025 werden erstmals Winterdisziplinen wie Biathlon, Rollstuhlcurling, Skeleton, Ski Nordisch, Ski Alpin und Snowboarden ins Programm aufgenommen. Ergänzt wird das Sportprogramm durch Hallenrudern, Sitzvolleyball, Schwimmen, Rollstuhlbasketball und Rollstuhlrugby. Insgesamt 23 Nationen, darunter auch Deutschland, nehmen an den Wettkämpfen teil. Die von Harry initiierten Spiele, die 2014 ihre Premiere feierten, bieten verwundeten, verletzten und erkrankten Militärangehörigen eine Plattform für sportlichen Wettkampf





