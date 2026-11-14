Prinz Harry und Herzogin Meghan bleiben ohne König Charles III. in England

Prinz Harry und Herzogin Meghan verbringen Weihnachten in England, ohne mit König Charles III. oder den anderen Royals gefeiert zu werden. Die Familie bleibt in den Cotswolds.

Prinz Harry und Herzogin Meghan bleiben anlässlich der Weihnachtsfeiertiere in Großbritannien, finden jedoch keinen Platz unter dem königlichen Weihnachtsbaum. Die Entscheidung, statt nach Montecito in die USA zurückzukehren, wurde von der Herzogin und dem Herzog von Sussex getroffen, da sich ihre Kinder Archie und Lilibet an ihrem neuen Wohnort sehr wohl fühlen. Stattdessen verbringen die Familie die Feiertage in den britischen Cotswolds, wobei Meghans Mutter Doria Ragland extra aus den Vereinigten Staaten anreist, um bei den Feiern dabei zu sein.

Familiäre Distanz zu König Charles III.

König Charles III. hat seinen Sohn Harry und dessen Ehefrau Meghan explizit nicht zu den privaten Weihnachtsfeiern eingeladen. Diese Information bestätigt ein Insiderbericht, der auch die kommenden Geburstage im Blick hat. Schon bei seinem 78. Geburtstag im November wird Prinz Harry nicht in den Kreis der engsten Familie im Clarence House einbezogen werden. Obwohl Harry und seine Familie seit fast drei Monaten wieder in Großbritannien leben, hat sich die erhoffte Annäherung an die königliche Familie kaum vorangetrieben.

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Eiszeit nach dem Buch "Spare"

Das Verhältnis zwischen den Brüdern ist durch die im Buch "Spare" geäußerten Vorwürfe von Harry gegen William und Kate weiter zerrüttet. Ein Freund des Prinzen betonte, dass Harry die Situation gelassen sieht und weiß, dass er nicht eingeladen ist. Stattdessen plane er, seinem Vater und den anderen Royals telefonisch oder per Video die Frohen Feiertage zu wünschen. Der Buckingham-Palast lehnte es ab, sich zu privaten familiären Vereinbarungen zu äußern, bestätigte aber, dass der König alle seine Kinder liebt. Die Spannungen sind jedoch offensichtlich und führen dazu, dass eine persönliche Begegnung zwischen König Charles und seinem jüngeren Sohn auch nach dessen Rückkehr in das Vereinigte Königreich ausbleibt.

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Andere Royals feiern in London

Während sich Harry und Meghan in den Cotswolds aufhalten, werden die königlichen Feiertage ohne sie begangen. Zum engsten Kreis der Royals gehören König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate sowie die Kinder Charlotte, George und Louis. Diese Gruppe wird die Feiertage gemeinsam verbringen, während Harrys Familie in privaterer Atmosphäre verbringt. Ein anderer Insider erklärte, dass es offensichtliche Gründe für diese Trennung gebe und dass manche Menschen sehr starke Gefühle zu diesem Thema hegen.

Reaktion der Familie und Zukunft

Trotz der räumlichen Nähe in Großbritannien bleibt die kommunikative Kluft zwischen den Generationen und den Generationen der Royals bestehen. Ein Freund von Harry erklärte der Zeitung Daily Mail, dass der Prinz sich auf ein kaltes Weihnachtsfest freut, was als ironische Bemerkung über die familiäre Kälte verstanden werden kann. Bisher haben sich Harry und sein Vater nach der Rückkehr von Sussex noch nicht persönlich getroffen. Die Familie bleibt somit räumlich in Großbritannien, emotional aber weit von den anderen Royals entfernt.