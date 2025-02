Prinz Harry und Meghan bei den Invictus Games: Liebesshow oder Taktik?

Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigten sich bei den Invictus Games in Kanada als glückliches Paar und turtelten öffentlich. Das royale Aussteiger-Paar präsentierte sich entspannt und gut gelaunt, was gerüchte um Ehe-Turbulenzen ausräumen sollte.

Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigten sich bei den Invictus Games in Kanada als glückliches Paar und turtelten öffentlich. Das royale Aussteiger-Paar präsentierte sich entspannt und gut gelaunt, was gerüchte um Ehe-Turbulenzen ausräumen sollte. In den vergangenen Wochen hatten Medien und Politiker über angebliche Probleme im Ehegeschehen spekuliert. US-Präsident Donald Trump hatte sich sogar über die Gerüchte lustig gemacht.

Doch Harry und Meghan ließen sich von den negativen Schlagzeilen nicht die Stimmung vermiesen. Sie lieferten eine regelrechte Liebesshow und beschenkten ihre Fans mit zärtlichen Blicken, Händchenhalten und einem öffentlichen Kuss. Meghan strahlte und schien besonders beseelt zu sein. Meghan und Harry schlenderten über das Gelände der Veranstaltung, suchten den Körperkontakt des jeweils anderen und wirkten vollkommen in ihrer eigenen Welt. Meghan kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus und lehnte sich vertrauensvoll an die Schulter ihres Ehemannes. Ein Kuss durfte natürlich nicht fehlen. Meghan drückte ihrem Liebsten in aller Öffentlichkeit einen dicken Schmatzer auf den Mund. Ob es sich um eine Inszenierte Show handelt oder um ein tatsächlich glückliches Paar, bleibt wohl (vorerst) Harrys und Meghans Geheimnis. Es ist das erste Mal, dass die Invictus Games sowohl Sommer- als auch Wintersport kombinieren. Mehr als 500 Athleten – verletzte oder erkrankte Soldaten aus aller Welt – treten an, um zu zeigen: Sport ist mehr als Wettkampf. Harry initiierte die Spiele, inspiriert von seiner eigenen Zeit beim Militär. Sein Ziel: Verwundeten und traumatisierten Soldaten eine Bühne geben und ihnen durch Sport eine Chance zurück ins Leben zu finden. „Die Invictus Games sind ein Symbol für Widerstandsfähigkeit”, so der Prinz.





