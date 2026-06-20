Prinz Harry und Meghan planen Enkel-Treffen mit König Charles III.

Nach Jahren der Funkstille soll es endlich wieder ein Treffen zwischen Prinz Harry, Meghan und König Charles III. geben. Die Familie plant, im Juli zu den Invictus Games nach England zu reisen, wo sie den König treffen werden.

Vier Jahre hat König Charles III. seine Enkel Archie und Lilibet nicht gesehen. Jetzt soll es endlich so weit sein: Prinz Harry und Meghan planen offenbar, mit den Kindern im Juli zu den Invictus Games nach England zu reisen.

Für den König wäre es ein emotionaler Moment. Laut US Sun gibt es eine Vereinbarung, dass Charles seine Enkel während der Reise treffen wird. Der Monarch soll überglücklich sein. Ein Palastmitarbeiter zu BILD: Ja, es stimmt.

Auf Highgrove und auch in London werden Vorbereitungen für ein Treffen getroffen. Der König wünscht sich sehnlichst, seine Enkel zu sehen und zu umarmen. Das Treffen käme nach Jahren der Funkstille, öffentlicher Vorwürfe und tiefer Risse innerhalb der Familie. Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt und leben seitdem in Kalifornien.

Seitdem ist das Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater schwer belastet. Laut BILD-Informationen hat Prinz Harry als Erster vorgefühlt, ob ein erneutes Treffen mit Papa Charles im Juli denkbar wäre - mit seinen Kindern, um die Bindung des Monarchen zu seinen Enkeln Archie und Lilibet zu stärken. Denn die haben ihren Großvater bislang kaum kennengelernt. Ein bereit, dass Harry unbedingt will, dass Archie und Lilibet eine Beziehung zu Opa Charles aufbauen können.

Die Chancen stehen gut: Charles soll Harry und Meghan sogar angeboten haben, während des Aufenthalts in einer royalen Residenz zu wohnen. Widerruf Tracking und Cookies Harry und Meghan verloren nach ihrem Rückzug aus dem Königshaus ihren Anspruch auf staatlich finanzierten Schutz in Großbritannien. Harry kämpfte juristisch darum, bei Besuchen mit seiner Familie wieder Personenschutz zu erhalten. Im Mai 2025 verlor er jedoch eine entsprechende Berufung.

Harry und Meghan 2019 in Kapstadt. Archie war damals erst vier Monate alt. Heute ist offen, ob Meghan Charles beim möglichen Enkel-Treffen begleiten wird. Die Herzogin von Sussex war zuletzt zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. im September 2022 im Vereinigten Königreich.

Der geplante Besuch könnte nun der vorsichtige Neustart nach Jahren der Eiszeit sein. Harry sagte bereits vor mehr als einem Jahr Ich würde mich gerne mit meiner Familie versöhnen. Es hat keinen Sinn, weiterzukämpfen, das Leben ist kostbar. Jetzt scheint auch Charles bereit zu sein, seinem Sohn die Hand zu reichen.

Denn für den König zählt offenbar nur noch eines: endlich wieder Opa sein





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