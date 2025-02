Prinz Joachim und Prinzessin Marie treffen sich bei den Invictus Games mit Prinz Harry

Prinz Joachim und Prinzessin Marie von Dänemark waren die royalen Gäste bei den Invictus Games in Vancouver. Sie trafen sich mit Prinz Harry zu einem intensiven Gespräch.

Joachim und Marie von Dänemark waren die royalen Stargäste bei Prinz Harrys Invictus Games . Am Spielfeldrand hatten sie sich offenbar viel zu erzählen. Die Royals, die beide im Schatten ihrer älteren Brüder standen, in ihren Königshäusern für Aufregung sorgten und unabhängig voneinander in die USA gingen, trafen sich jetzt bei den Invictus Games in Vancouver . Dass sie nicht nur am Samstag (15.

Februar) besuchten, der Bruder von König Frederik von Dänemark (56) und seine Frau Marie (49) ein Sitzvolleyballspiel im Vancouver Convention Centre, wo sie von Prinz Harry herzlich begrüßt wurden. Prinzessin Marie, die in ihrer offiziellen dänischen Mannschaftskleidung fielen sie unter den anderen Fans in gleichfarbigen Trikots kaum auf. Schon vor Harrys Ankunft hatten sie viel Spaß, fieberten mit den Sportlern mit und warfen sich vertraute Blicke zu. Das Paar zeigte sich durchaus innig und verliebt. Doch als der Sohn von König Charles (76) eintraf, gab es für Joachim kein Halten mehr. Worum es hier wohl ging? Prinz Harry und Prinz Joachim führten bei den Invictus Games in Vancouver ein intensives Gespräch. Fotos zeigen Joachim und Harry wild gestikulierend, während um sie herum der Trubel der Veranstaltung weiterging. Doch davon ließen sich die Brüder von William und Frederik nicht beeindrucken. Ein Schnappschuss zeigt Harry, wie er die Backen aufbläst und mit den Händen in der Luft gestikuliert – es scheint, als hätte er seinem Leidensgenossen in Sachen royale Zweitbesetzung so einiges mitzuteilen. Was sich die beiden wohl gesagt haben? Das wissen nur Harry, Joachim und vielleicht auch Prinzessin Marie, die ganz in der Nähe saß. Vielleicht war diese Begegnung der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Zuletzt hatten sich die beiden 2017 in einem militärischen Ausbildungszentrum in Kopenhagen getroffen, doch inzwischen leben beide Prinzen in den USA – wenn auch nicht gerade nah beieinander. Da Prinz Joachim und Prinzessin Marie in Washington D.C. wohnen, lag es nahe, zu den von Harry gegründeten Spielen nach Kanada zu reisen. Dort unterstützte das Prinzenpaar die teilnehmenden dänischen Veteranen, nahm an ihrem Training teil und aß mit ihnen zu Abend. Und wer weiß, vielleicht treffen sich die Sussexes auch bald mit dem dänischen Prinzenpaar zum Dinner





